Ребенок берет одну игрушку, потом бросает и берет другую – это может привести к полному хаосу. Именно поэтому родителям нужно понимать, как контролировать поток игрушек малыша.

• Не давать одновременно все игрушки

Чтобы избежать постоянного беспорядка в детской, стоит сложить все игрушки по местам. А когда ребенок попросит поиграть, не нужно давать сразу все. Об этом сообщили в издании "Мой Ребенок".

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Необходимо спросить, с какими игрушками он хочет поиграть в этот раз. Позже можно заменить на что-то другое. Так малыш будет относиться к каждой игрушки, как к чему-то новому и удастся избежать беспорядка.

• Чередовать игрушки

Ребенок не может одновременно играть сразу всеми игрушками, которые подарили на праздники. Поэтому стоит некоторые из них спрятать, а когда ребенок наиграется одной, предложить другую. И так чередовать.



Чередовать игрушки / Фото Today's Parent

• Писать список

Проблема купить что-то новое преследует многих. Однако стоит задуматься, эта игрушка нужна ребенку или родителям?

Избегать таких ситуаций поможет список. Перед выходом в магазин стоит написать, что действительно нужно приобрести. Одним из важных пунктов это – указывать количество. Например, "Купить краски – 1, мяч – 1".

Однако один пункт стоит подписать как "желание" – это такие вещи, которые очень захотелось или вам, или малышу. Главное ним не злоупотреблять.

• Договориться с ребенком

Как выходить с ребенком из магазина, если он начинает кричать, плакать и требовать новую игрушку? Не лучший вариант – игнорировать малыша, такое поведение ни к чему хорошему не приведет. Лучше пытаться договориться.

Стоит объяснить, что сейчас нет возможности это купить. Так же можно спросить, хочет ли ребенок эту игрушку на какой-то праздник или может получить ее через определенное время.



Дети в магазине игрушек / Фото Time Out

Если ребенок вас понял, то выход из магазина будет уже не таким сложным. Но если разговоры ни к чему не привели и он расстроен, то покажите, что вы понимаете его и сопереживаете.

Обязательно нужно объяснить ребенку, что сейчас невозможно исполнить его желание и это нормально. К такому нужно быть готовым и не расстраиваться зря.

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Не думайте, что такие темы слишком рано обсуждать. Чем раньше, еще на уровне игрушек, ребенок это поймет, тем лучше.