Важно понять и найти причину детской жестокости, чтобы быть в состоянии остановить такое поведение. Насколько это возможно сделать, будет зависеть от того, что именно ее провоцирует: генетика или воспитание.

Генетика

Эксперты пока не дали однозначного ответа. Существует исследования ученых США, которое подтверждает, что генетика в жестоком обращении решает немало. Об этом рассказало издание "Мой ребенок".

Интересно Как научить ребенка правильно относиться к поражению: советы психолога

Обнаружено "ген жестокости", который провоцирует аномальное функционирование головного мозга. Это вызывает агрессивное поведение и даже приводит к уголовным деяниям.

Другие ученые напоминают, что агрессия заложена в нас природой. Она позволила нам выживать.

Воспитание

Все же большинство экспертов возлагают вину за жестокость ребенка на его воспитание.

Однако нужно различать 2 вида жестокости:

Фрагментарная может появляться неожиданно. Ребенок пытается определить для себя рамки разрешенного.

Устойчивая – жестокость с осознанным применением может быть связана с особенностями личности ребенка. Может быть выбрана как способ преодоления трудностей, как реализация страха или проявление стресса.

Стоит отметить, что детская жестокость может формироваться не только из родительского воспитание. Выращивать ее могут учебные заведения, среда друзей, знакомых.



Детская жестокость через воспитание / Фото Verywell Family

Что именно способно позволить "гену жесткости" проявиться:

Словесные унижения ребенка, грубость, хамство.

Телесные наказания.

Закрепление жесткости ребенка родителями – проявление агрессии в ответ.

Фильмы, мультфильмы, компьютерные игры, которые закрепляют жестокость или силу как норму преодоления препятствий.

Пример важных для ребенка друзей, которые решают вопрос агрессивно.

Пример родителей снимать стресс агрессией.

Неумение родителей соблюдать личное пространство человека, сочувствовать, прощать и отсутствие воспитания этого в детях. Кстати, дошкольники не обладают такими умениями из-за особенностей развития этого возраста, зато легко впитывают любые формы поведения окружающих.

Нежелание или неспособность родителей приучить ребенка, что в мире бывает не все так, как хочется, не всегда можно получить желаемое, существуют правила.

Поведение в целом.

Важно Успехи в учебе или искаженные взгляды на мир: какие плюсы и минусы авторитарного воспитания

Если ребенок проявляет жесткость, важно не наказание, а поиск причин такого поведения. Насколько бы ни была естественно или генетически заложена жестокость, детские психологи напоминают, что именно воспитание является решением для ее контроля. Чем раньше это поведение будет скорректировано, тем лучше.