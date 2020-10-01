Цифровые устройства уже давно часть быта людей. Однако слишком крепкие отношения ребенка и смартфона должны настораживать родителей.

Детский психолог Ольга Колесник сообщила, что она против того, чтобы делать со смартфона "запретный плод". Об этом сообщил украинское издание Elle.

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Это не касается игр, где присутствуют насилие и жестокость, может быть опасным для психики детей. Ведь ребенок не может отличить виртуальный мир от реального, поэтому есть вероятность, что начнет копировать такое поведение в реальной жизни.

Также психолог не рекомендовала использовать смартфоны как поощрение. Например: "Вот съешь кашу – получишь iPad". Или запрещать их как наказание.

Вообще главное в контакте ребенка с компьютером – мера. Для детей до 7 лет – не более 20 минут два раза в день, а потом их нужно хитро чем предотвратить.

Фразы "У тебя есть полчаса" или "Через 20 минут выключаем компьютер" будут понятны только детям старшего возраста. Малышам лучше предложить альтернативное занятие. Например, прогулку на детской площадке,

– рассказала психолог Ольга Колесник.

Альтернативные занятия

Лучшая замена компьютера – мама, папа, бабушка, няня и другие люди из близкого окружения, которые способны проявить в отношении ребенка эмпатию и с кем интересно.

Если компьютерные игры верны, то могут способствовать интеллектуальному развитию. Например, совершенствовать когнитивные навыки. Однако эмоционально мы развиваемся только в процессе живого общения, ведь еще не появился робот, который дарит любовь.

Большинство ученых считают, что смартфоны, если общаться с ними разумно, скорее полезны, чем вредны. Интерактивные игры и учебные программы помогают развить быстрое, дробное, креативное мышление – без которого в современном мире никуда.

Пример детской зависимости

Зависимость от смартфонов – это болезнь каждого второго человека в мире. Однако особенно страшно становится, когда дело касается детей. В лондонской клинике Capio Nightingale Hospital уже 6 лет работает реабилитационный центр для подростков, страдающих зависимостью от смартфонов, появилась маленькая пациентка.

В больничной палате оказалась 4-летняя девочка, которая отказывается расставаться с планшетом. Оказалось, что год назад родители подарили его дочери, чтобы "нейтрализовать" слишком активно ребенка.

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Курс реабилитации займет 28 дней и будет стоить семье 25 тысяч долларов. По словам врача Ричарда Грэхама, ситуация не такая уж и редкая. Число маленьких пациентов, страдающих от смартфонов растет с каждым днем.