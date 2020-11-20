Профессиональный фотограф Адам Оприс, который специализируется на подводных фотосессиях детей, влюбленных, беременных, показал новые яркие кадры. Свой проект он посвятил детским шалостям.

Адам Оприс пытался благодаря своим кадрам показать насколько яркий мир под водой. Об этом можно узнать на его странице в фейсбук.

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"Когда я был ребенком, то наслаждался тем сказочным и невидимым миром, который существует под водой", – рассказал Адам Оприс.

Мне очень нравится снимать детей, так как это по-настоящему захватывающий опыт. Я помогаю им запомнить эти удивительные игривые моменты,

– отметил фотограф Оприс.

Он добавил, что подводная фотография – это очень красиво, но когда речь заходит о детях, это настоящее чудо.

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Смотрите креативные фото от Адама Оприса: