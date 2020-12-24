Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также тех, которым установлена инвалидность.

Документ предусматривает разрешение на жизнь в приемных семьях после 18 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Офиса президента Украины.

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После вступления закона в силу дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки или которым установлена ​​инвалидность, по их выбору будут иметь возможность продолжать проживать в приемной семье, детском доме семейного типа – до достижения ими 23-летнего возраста.

При этом независимо от того, учатся они в заведении общего среднего, профессионального, специального и высшего образования.

Документ вступит в силу на следующий день после его опубликования.