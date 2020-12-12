Дети и незнакомцы: о каких важных правах родители обязаны рассказать малышам
Знание своих прав позволит ребенку сформировать личные физические и психологические границы. А также научит отстаивать собственное право и избегать неприятных ситуаций.
Издание 4mamas-club подготовило советы о правах ребенка. Родителям стоит их все обсудить с малышом и объяснить так, чтобы он их понял.
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Не родители, а другие взрослые не имеют права:
- Заставлять меня уйти или уехать с ними, даже если я знаю этих взрослых.
- Требовать рассказать, где родители хранят ключи, ценные вещи, деньги.
- Заставлять рассказать, когда родителей нет дома или какой у них график работы.
- Заставлять меня сходить в магазин, отнести их пакеты, показать дорогу.
- Портить мои вещи и принимать их без моего разрешения.
- Трогать меня, касаться или бить.
- Задерживать меня с любой причины, даже если это охранник в магазине.
Что делать в такой ситуации:
► Позвонить родителям и рассказать о ситуации.
► Просить вызвать родителей, если меня задержали. Никуда не идти с незнакомцами, даже если это полиция.
► Громко кричать, привлекать внимание других, если человек не отстает, трогает меня, тянет, не реагирует на мои слова.
Во время пребывания вне дома никто не вправе:
- Требовать, чтобы я вынес из дома игрушки, воду, пищу или деньги.
- Выгонять с игровой площадки, даже если он во дворе другого дома.
- Оскорблять меня и моих родных.
- Заставлять меня делать то, что угрожает моему здоровью и жизни.
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В такой ситуации надо:
► Рассказать обо всем родителям.
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