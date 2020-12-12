Знание своих прав позволит ребенку сформировать личные физические и психологические границы. А также научит отстаивать собственное право и избегать неприятных ситуаций.

Издание 4mamas-club подготовило советы о правах ребенка. Родителям стоит их все обсудить с малышом и объяснить так, чтобы он их понял.

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Не родители, а другие взрослые не имеют права:

Заставлять меня уйти или уехать с ними, даже если я знаю этих взрослых.

Требовать рассказать, где родители хранят ключи, ценные вещи, деньги.

Заставлять рассказать, когда родителей нет дома или какой у них график работы.

Заставлять меня сходить в магазин, отнести их пакеты, показать дорогу.

Портить мои вещи и принимать их без моего разрешения.

Трогать меня, касаться или бить.

Задерживать меня с любой причины, даже если это охранник в магазине.

Что делать в такой ситуации:

► Позвонить родителям и рассказать о ситуации.

► Просить вызвать родителей, если меня задержали. Никуда не идти с незнакомцами, даже если это полиция.

► Громко кричать, привлекать внимание других, если человек не отстает, трогает меня, тянет, не реагирует на мои слова.

Во время пребывания вне дома никто не вправе:

Требовать, чтобы я вынес из дома игрушки, воду, пищу или деньги.

Выгонять с игровой площадки, даже если он во дворе другого дома.

Оскорблять меня и моих родных.

Заставлять меня делать то, что угрожает моему здоровью и жизни.

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В такой ситуации надо:

► Рассказать обо всем родителям.