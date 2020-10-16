Мнения родителей о том, с какого возраста детям можно включать мультфильмы, часто расходятся. С одной стороны, если не дозировать время просмотра, можно испортить ребенку зрение. С другой стороны, до 3 лет мозг ребенка впитывает информацию и фиксирует ее в подсознании.

1 год

Это возраст, когда ребенок активно учится говорить и правильно произносить слова. Именно поэтому логопеды не рекомендуют смотреть мультфильмы на иностранных языках. Исключением могут быть только те семьи, где с ребенком с рождения говорят на двух языках. Об этом сообщило издание Мой ребенок.

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Также родителям нужно учитывать особенности восприятия детей в этом возрасте. В год они немножко невнимательны, а также им сложно сконцентрироваться сразу на нескольких предметах.

Выбирайте мультфильмы с большими картинками, где будет 1 – 2 героя. Очень хорошо дети в этом возрасте воспринимают песенки, стихи, звуки животных. Смотрите мультики с малышом, пойте вместе с героями песни, побуждая малыша повторять за вами и героями.

2 – 3 года

Начиная с 2 лет детей очень интересует телевизор, особенно, если его часто смотрят взрослые. Здесь важно знать: дети могут смотреть, но не понимать, что происходит на экране, поэтому необходимо выбрать правильный сюжет.

Родителям нужно быть рядом с ребенком во время просмотра, а после обсудить действия главного героя, дать объяснения непонятных моментов.

Нужно выбирать мультфильмы с правильными взаимоотношениями. Герои должны быть положительные, добрые, справедливые и готовы прийти на помощь. Ребенок всегда ассоциирует себя с понравившимся персонаж.



Дети и мультфильмы / Фото AskOpinion

Можно смотреть мультфильмы иностранными языками. Однако сюжет, диалоги, слова должны быть простыми. Такие, которые ребенок слышит ежедневно: приветствие, прощание, цифры, предметы быта. Выбирайте разноплановые мультфильмы. Пусть один будет с машинками, другой – с животными, третий –с людьми.

4 – 7 лет

Ребенок уже начинает воспринимать социальные отношения: дружбу, любовь, брак, верность, борьбу добра со злом, помощь в беде, жизни и смерти. Детям нравится узнавать себя в героях, с которыми происходят необычные приключения.

Малыши уже готовы помогать персонажам, так развивающие мультфильмы для этого возраста должны содержать прямые обращения к зрителю: "Посчитай", "Найди правильную фигуру", "Сколько будет", "Скажи английском". Идеально подходят для этого возраста интерактивные мультфильмы-игры.

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В 6 – 7 лет дети уже четко отделяют вымысел от реальности, понимают юмор – при условии, что родители к этому возрасту обсуждали с детьми пересмотрены сюжеты. Поэтому уже можно смотреть новинки в кинотеатрах, но избегайте мультфильмов с агрессией и жестокостью.

Продолжительность просмотра:

В возрасте 1 – 2 года просмотр нужно сократить до минимума – 5 – 10 минут в день.

Дети 2 – 4 лет могут проводить у телевизора 10 – 30 минут в день.

Младшие школьники – 30 минут в день или 1 – 1,5 часа 2 – 3 раза в неделю.

Также психологи и окулисты не перестают напоминать, что детям до 7 лет крайне нежелательно смотреть мультфильмы в 3D-качестве, а детям до 4 лет это категорически запрещено.