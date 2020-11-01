Итальянский фотограф Габриэле Галимберти посещал детей в разных странах мира, чтобы сделать кадры с их ценным сокровищем – игрушками.

От Техаса до Индии, Малави, Китая, Исландии, Марокко и Фиджи – Галимберти зафиксировал спонтанную и естественную радость детей. Об этом рассказало издание Bored Panda.

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Неважно, были ли у детей настоящие автопарки миниатюрных машин или одна обезьяна. Гордость, которую они имели, побуждала к размышлению.

Я начал этот проект почти случайно. Первое фото, которое сделал для этой серии, было в Тоскане – это то, где девочка и коровы на фоне. Это была дочь одного из моих лучших друзей, который попросил сделать фото. Я пришел к ним домой в момент, когда девочка играла с коровами,

– вспомнил Габриэле Галимберти.

"Я попросил ее позировать вместе со своими игрушками и с коровами на фоне. Тогда мне очень понравился результат", – добавил Галимберти.



Первая работа фотографа / Фото Bored Panda

Мужчина отметил, что через несколько месяцев у него оказалась возможность начать кругосветное путешествие. Тогда он решил делать такие же кадры в каждой стране, которую собирался посетить.

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На фотографиях дети выглядят комфортно и спокойно, потому что Галимберти нашел время, чтобы заслужить их доверие. Он тратил по несколько часов для знакомства с малышами перед тем, как достать камеру.

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