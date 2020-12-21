Билингвизм, то есть двуязычие – это свободное владение двумя языками. Человек в равной степени знает оба, понимает их и активно использует.

Билингвизм отличается от обычного знания иностранного языка. Дети-билингвы начинают говорить и думать сразу на двух языках. Они могут выражать свои чувства одинаково хорошо на любом из них. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.

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Оптимальным возрастом для изучения двух языков считается от 3 до 15 лет. Однако чем раньше начать, тем лучше.

Как формируется билингвизм

Двуязычие возникает из-за мировой миграции. Люди переезжают в другие страны и привозят или рожают там детей. Младшее поколение быстро изучает незнакомый ранее язык.

Кроме этого еще один фактор формирования двуязычия – семья. Если у мамы и папы малыша разные родные языки, то он успешно изучит оба.



У мамы и папы разные родные языки / Фото Проект "Смешанные"

Плюсы двуязычия

► Ребенок, который хорошо знает 2 языка, будет в будущем иметь преимущества на рынке труда. Билингвов охотно берут на престижные работы, они больше зарабатывают, чем сотрудники, которые просто знают один из иностранных языков.

► Билингвы отличаются когнитивной гибкостью. Их мозг привык моментально переключаться между языками, поэтому его когнитивные функции развиты на высоком уровне: лучшая память, быстрое восприятие и обработка информации, улучшенная способность принимать правильные решения в критических обстоятельствах.

► Независимо от типа билингвизма, сверхусилия для изучения языка не требуется. При миграционном типе поможет языковая среда, при бытовом – естественное обучение.

► Дети-билингвы комфортно чувствуют себя в обществе тех, с кем разговаривают на одном языке. Они могут выразить свои мысли и чувства, продемонстрировать знания, дружески пошутить.

► Зная 2 языка, ребенок с легкостью выучит третий. Способность к иностранным языкам детей-билингвов подтверждена многочисленными исследованиями.

Минусы двуязычия

► Для погружения в языковую среду необходимо читать книги, смотреть фильмы, разнообразные программы, слушать музыку и общаться с носителями языка. Нужно собрать соответствующую библиотеку, найти собеседников или учителей, которые помогут отшлифовать устное и письменное общение.

► Согласно исследованиям, словарный запас у тех, кто владеет одним языком шире, чем у билингвов. Однако это можно исправить – специальные занятия, игры, литература помогут восполнить пробелы.

► Если, например, папа владеет испанским, а мама – английским, то ребенок будет ассоциировать язык с родителями. Он может враждебно воспринять попытку мамы обратиться к нему на испанском, даже если этого требует ситуация.

Как вырастить ребенка-билингва

Начать стоит с увеличения количества источника иностранной лексики. Это могут быть книги, фильмы, общение с другими людьми на изучаемом языке, обучение, путешествия и даже компьютерные игры. Стоит, чтобы на первых этапах языка было как можно больше.

Например, ребенок может учить английский с помощью: мамы (носителя языка), книг, уроков в школе, музыки, литературы.



Обучение / Фото TV6 News

Ребенок уже знает язык, но стоит дальше расширять словарный запас. Для этого нужно не просто прочитать книгу на английском, но и обсудить ее и написать эссе по мотивам сюжета.

Также достичь прогресса в бытовом изучении языка можно с помощью близких. У людей с разных поколений нередко лексика может отличаться, и чем больше вариаций (диалектов, сленга, профессиональных терминов, устаревших слов) будет доступно ребенку, тем лучше.

Используйте подход "один человек – один язык" в смешанных семьях. Или "одна ситуация – один язык" для миграционных семей.

Систематизируйте знания с помощью учителя. Как бы хорошо ребенок не общался на разных языках, однако правила грамматики и правописания лучше усваивать академическим способом.

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Если интерес к одному из языков постепенно теряется, мотивируйте ребенка, например, записав на кружок, где будут разговаривать исключительно на этом языке. Сочетание хобби и обучение принесет хороший результат.