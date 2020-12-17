Дерек Пру набил тату, которое выглядит как родимое пятно его сына. Таким образом мужчина решил помочь ребенку преодолеть комплексы из-за внешности.

Когда отец с сыном пришли в бассейн, Дерек заметил, что мальчик отказывается снимать футболку. Об этом он рассказал Soo Today.

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Мужчина отметил, что ранее сын всегда гордился своим родимым пятном, однако теперь начал пытаться его прикрыть.

"Я подумал, что возможно он стесняться, а потому решил сделать себе такое же "родимое пятно", чтобы он не чувствовал себя "белой вороной", – пояснил Дерек Пру.



Дерек Пру с сыном / Фото CTV News

Отец считал, что за один сеанс мастер сможет набить тату. Однако Дереку пришлось посетить салон всего 9 раз, что в сумме более 30 часов. Кроме этого из-за расположения и размера татуировки мужчине пришлось несколько раз вводить местную анестезию.

Смотрите видео: как отец набивал тату

Сын ничего не знал о планах отца. Когда они снова пришли к бассейну, мальчик не хотел снимать футболку. Вдруг он заметил, что у его отца теперь такое же "родимое пятно".

Смотрите видео: какова была реакция мальчика на тату

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"Это действительно повлияло на его повседневную жизнь, предоставляя ему больше уверенности, давая понять, что он не единственный человек с такой большой отметкой. Теперь это навсегда. Я счастлив, когда вижу его улыбку", – заверил Дерек Пру.