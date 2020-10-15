Исследование показало, что те мужчины, которые больше вовлечены к уходу за своими новорожденными детьми, сталкиваются значительно реже с депрессией. Для этого ученые опросили родителей более чем 900 семей, имеющих низкий уровень дохода.

Опрос проводился через месяц после рождения ребенка, а затем повторяли через различные интервалы до того, как ребенку исполнился год. Об этом сообщили исследователи из калифорнийского университета изданию Romper.

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"Мы обнаружили, что отцы, которые ухаживают за ребенком сразу после родов, менее подвержены депрессии в течение следующего года. Это важно, потому что предполагается, что если папы начинают заботиться о младенцах как можно раньше и чаще, то их психологическое здоровье и здоровья целой семьи становится лучшим", – сообщили исследователи.

На что обращали внимание исследователи:

Время, которое отцы проводили со своим ребенком.

Их уверенность и вера в себя как в одного из полноценных родителей.

Способность отца материально обеспечивать свою семью.



Отцы с детьми / Фото Kurier

Оказалось, что все эти факторы прочно связаны со склонностью молодых пап к депрессии. Родители, которые проводили со своими новорожденными детьми 4 дня или более, гораздо меньше страдали от симптомов депрессии.

Также лучшие показатели психологического здоровья продемонстрировали более уверены в себе отцы и те, кто мог стабильно обеспечивать семью материально.

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По результатам исследования психологи рекомендовали уделить больше внимания созданию и совершенствованию системы декретного отпуска и поддержки молодых родителей так, чтобы отцы имели возможность проводить больше времени со своими детьми с самого рождения.