Пройдя жизненные испытания, пожилые люди накопили уникальный опыт и знания, которыми могут поделиться. Иногда именно их советы придают сил и заставляют не опускать руки.

• Думайте о тяжелых временах как о плохой погоде – она ​​также пройдет

Свою бабушку Агнету Валлет 15-летняя Арден Флеминг называла своей "самой большой моделью для подражания". Рассказали в проекте StoryCorps для TED.

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Агнета была дочерью французских эмигрантов, которая выросла в Нью-Йорке. Она вспоминала, что бросила учебу, чтобы выйти замуж.

Среднее образование получала уже в ночной школе в момент, когда растила 2 детей. Позже изучала искусство в колледже, где профессора поразила ее решимость, поэтому он рекомендовал девушку на получение стипендии.



Тяжелые времена, как погода / Фото Aging.com

Через много лет ее внучка попросила женщину о совете. Вот что бабушка сказала: "Я хочу, чтобы ты знала и помнила. Твои 20-ые годы – это годы высокой турбулентности. Потом станет лучше".

Ты так много для себя хочешь, имеешь так много ожиданий, так много желаний, которые хочешь осуществить. А также много тревоги, как все обернется,

– рассказала Агнета Валлет.

"Взросление во многом похоже на погоду. Каждый раз, когда ты попадаешь в большую бурю и кажется, что она тебя накроет, помни, что все изменится к лучшему и выйдет солнце", – добавила Агнета Валлетте.

• Берите вдохновение от всех людей, которых встречаете

Билл Янз путешествовал по миру как журналист. Вместе с тем он писал колонки для Milwaukee Journal Sentinel об обычных людях, которые показали невероятную храбрость.



Черпать вдохновение от людей / Фото Fort Myers Home Care

Когда Билл уже был на пенсии, то поделился со своим 14-летним внуком Яспером историями из дней, когда он работал репортером. Дедушка рассказывал о том, как почти упал со слона в высокую траву Индии, где прятался тигр, о ползании на животе, чтобы избежать пули снайпера в течение Боснийской войны.

Однако когда Яспер спросил его о человеке, который больше всего на него повлиял, он вспомнил местного мальчика Эдди, чью ногу ампутировали из-за рака.

Что бы с ним ни случилось, он никогда не сдавался. Как-то я позвонил Эдди домой, а телефон звенел и звенел. Наконец-то он поднял трубку. Я сказал: "Эдди, я уже хотел положить трубку. Где ты?". Он ответил: "Билл, я был в другой комнате. У меня не было костылей, поэтому я полз к телефону",

– вспомнил Билл Янз.

Билл до сих пор часто думает об этом разговоре: "Он был молодым парнем, но научил старика не сдаваться. Иногда хочется сдаться и заняться чем-то другим, однако именно он помогает мне не делать этого".

• Любите свою работу

Своей жизненной мудростью 59-летней Эвелин Траузер поделилась с 16-летним внуком Торри Новксом. Женщина работала на автозаводах.

"Мой совет каждому в моей семье: научитесь заботиться о себе. Не будьте зависимыми ни от кого, чтобы получить что-то", – заявила Эвелин Траузер.



Любите свою работу / Фото Saga

Она опровергла представление о том, что ее работа была невеселой: "Я любила работать. Веселой или нет работу делают люди, с которыми вы работаете. Значение имеют люди".

• Найдите наставников, которые будут вести вас и бросать вызов

Аллен Эберт, которому 73 года, также вспомнил свою работу, когда рассказывал о жизни 15-летнему внуку Исаии. Сначала мужчина работал сварщиком на автозаводе. И именно этот опыт помог ему при поступлении в медицинскую школу.

"Если вы понимаете, как что-то работает, то когда это что-то ломается, вы знаете, что искать и как это исправить. Даже тело – это механизм", – сообщил Эберт.

Аллен стал врачом. Когда он рассказывал внуку о своем опыте работы медиком, советовал ему одну вещь – искать наставников.

Вещи, которые ты сейчас учишь в школе, изучаешь от людей, которые знают то, чего не знаешь ты. Продолжай так делать всю жизнь,

– пояснил Аллен Эберт.

"Развивайте отношения с людьми, на которых можно равняться, даже на расстоянии. И наблюдайте, как они делают свою работу. Я вижу это так: в жизни мы, вероятно, делаем 95% хороших решений и около 5% плохих. Большая часть нашей взрослой жизни – исправление бардака после неправильных решений", – отметил Эберт.

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Он добавил, что можно минимизировать негативные последствия и решения, имея рядом людей, которые будут ставить вам вызовы и заставлять думать дважды перед каким-то поступком.