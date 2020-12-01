В Украине смогут уходить в декретный отпуск, как женщины, так и мужчины. Для этого Верховная Рада приняла соответствующий законопроект.

Документ разработали 88 народных избранников. За законопроект №3695 в первом чтении проголосовал 301 депутат. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.

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Что изменится

► После рождения ребенка можно взять отпуск на 3 недели.

Оформить его сможет только один из членов семьи:

Мать ребенка. Муж матери ребенка. Отец ребенка, который не является мужем, но ведет общий быт с матерью. Бабушка или дедушка ребенка, если его воспитывает один родитель.

После родов женщина все еще имеет право взять больничный. Такой закон не отменили.

► Мужчина может уйти в декрет

По желанию матери или отца ребенка ей (ему) предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству.

► Родители могут работать меньше

Рабочий день может сократиться для мужчины или для женщины, если: ребенок в возрасте до 14 лет с инвалидностью и для отцов, которые воспитывают ребенка без женщины.

"Да, закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста понимается, как производное от права матери на такой отпуск. То есть только мать может делегировать право на отпуск с родителей другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком ", – говорится в документе.

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► Мужчины с детьми могут брать дополнительный отпуск

Если есть 2 или больше детей в возрасте до 15 лет или ребенок с инвалидностью, или усыновлен – мужчина или женщина имеют право оформить дополнительный оплачиваемый отпуск на 10 дней.