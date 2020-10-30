Декорации к Хэллоуину, которые можно смастерить с детьми
На Хэллоуин по традиции люди украшают свои дома. В этом году праздник приходится на выходные, поэтому это идеальная возможность привлечь детей к этому веселому процессу.
Редакция 24 канала подготовила несколько простых и интересных вариантов для праздничного декора.
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Как украсить дом ко Дню всех святых
Хэллоуин – это праздник о чем-то сверхъестественном и потустороннем, поэтому призраки – это культовые символы праздника. Предлагаем несколько креативных вариантов декора с привидениями.
Гирлянда из призраков
Как сделать гирлянду
Для этого вам понадобится новогодняя гирлянда с маленькими круглыми лампочками. С белой ткани вырезаем квадраты и посередине делаем отверстие. Через него протягиваем гирлянду и формируем призраков. Фиксируем белой нитью, рисуем глаза и рот.
Такая гирлянда станет оригинальным украшением окон, подоконников, тумбочек и других мест в вашем доме. Главное, чтобы рядом была розетка.
Такой гирляндой можно украсить окно / Фото solnysh
Призраки из марли
Как сделать
Из проволоки, бутылки и шарика (теннисного мяча или любого другого шара) делаем каркас для будущего призрака. Осторожно накрываем конструкцию марлей. В пульверизаторе делаем раствор с крахмалом и наносим на марлю.
Призрак почти готов, осталось дождаться пока марля высохнет. По желанию можно сделать глаза и рот из черной бумаги, просто вырезав их.
Призраки из марли для Хэллоуина / Фото youtube
Летучие мыши
Эти создания ассоциируются у нас с подвалами, темными местами, пещерами и кладбищами. Поэтому отделка стены летучими мышами создаст определенную хэллоуинскую атмосферу.
Как их сделать
Нарисуйте или распечатайте трафарет в виде летучей мыши. С помощью ножниц и черной бумаги сделайте стаю летучих мышек.
Ими можно украсить стену, дверь или зеркало.
Кроме летучих можно вырезать пауков / Фото pexels
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Хэллоуинская канцелярия
Здесь можно дать волю фантазии! Кроме декора стен, можно украсить канцелярию. Например, создать скрепки с различными хэллоуинскими персонажами: тыквой, призраком, черепом, ведьмой.
Канцелярия к Хэллоуину / Фото pexels
Светильник Джека
I главный символ Хэллоуина – это тыква, из которой делают различный декор.
Как сделать страшно-хороший фонарь
- Выберите среднего размера тыкву. Очистите ее от пыли: помойте и протрите спонжем, смоченным в спирте.
- Срежьте верхушку и большой ложкой соберите всю мякоть и семена.
- Включаем фантазию и рисуем маркером нашей тыкве гримасу. Вы можете воспользоваться трафаретом из интернета.
С помощью острого шила сделайте множественные проколы по контуру трафарета. Затем вырежьте его.
Положите внутрь несколько небольших свечей, чтобы предоставить тыкве устрашающего вида.
Жуткий фонарь Джека / Фото pexels
Если вам сложно вырезать любые фигуры или гримасы, можно просто красиво разрисовать тыкву. Для этого следует выбирать небольшие и странной формы тыквы, тогда рисунок будет выглядеть интереснее.
Разрисовать тыкву можно как угодно / Фото unsplash
Тыква-мумия
Это один из самых легких способов что-то сделать с тыквой.
Как создать мумию
Возьмите тыкву и обмотайте ее бинтами. Приклейте глаза. Можно добавить немного красной краски.
Тыква-мумия / Фото svoimi-rukami-club
Как праздник Хэллоуин связан с Украиной?Праздник Хэллоуин – это аналог Велесовой ночи, которая также отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Велесова ночь – это славянский языческий праздник, центральным персонажем в нем выступает бог Велес. По традиции древние предки в эту ночь зажигали костер в наивысшей точке их земельного участка и прыгали через него. А ходьба по раскаленным углям – была символом очищения тела и духа от злых сил.