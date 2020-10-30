На Хэллоуин по традиции люди украшают свои дома. В этом году праздник приходится на выходные, поэтому это идеальная возможность привлечь детей к этому веселому процессу.

Редакция 24 канала подготовила несколько простых и интересных вариантов для праздничного декора.

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Как украсить дом ко Дню всех святых

Хэллоуин – это праздник о чем-то сверхъестественном и потустороннем, поэтому призраки – это культовые символы праздника. Предлагаем несколько креативных вариантов декора с привидениями.

Гирлянда из призраков

Как сделать гирлянду

Для этого вам понадобится новогодняя гирлянда с маленькими круглыми лампочками. С белой ткани вырезаем квадраты и посередине делаем отверстие. Через него протягиваем гирлянду и формируем призраков. Фиксируем белой нитью, рисуем глаза и рот.

Такая гирлянда станет оригинальным украшением окон, подоконников, тумбочек и других мест в вашем доме. Главное, чтобы рядом была розетка.

Примечание. Вместо ткани можно использовать несколько слоев марли.

Такой гирляндой можно украсить окно / Фото solnysh

Призраки из марли

Как сделать

Из проволоки, бутылки и шарика (теннисного мяча или любого другого шара) делаем каркас для будущего призрака. Осторожно накрываем конструкцию марлей. В пульверизаторе делаем раствор с крахмалом и наносим на марлю.

Призрак почти готов, осталось дождаться пока марля высохнет. По желанию можно сделать глаза и рот из черной бумаги, просто вырезав их.



Призраки из марли для Хэллоуина / Фото youtube

Летучие мыши

Эти создания ассоциируются у нас с подвалами, темными местами, пещерами и кладбищами. Поэтому отделка стены летучими мышами создаст определенную хэллоуинскую атмосферу.

Как их сделать

Нарисуйте или распечатайте трафарет в виде летучей мыши. С помощью ножниц и черной бумаги сделайте стаю летучих мышек.

Ими можно украсить стену, дверь или зеркало.



Кроме летучих можно вырезать пауков / Фото pexels

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Хэллоуинская канцелярия

Здесь можно дать волю фантазии! Кроме декора стен, можно украсить канцелярию. Например, создать скрепки с различными хэллоуинскими персонажами: тыквой, призраком, черепом, ведьмой.

Канцелярия к Хэллоуину / Фото pexels

Примечание. Кроме скрепок можно использовать маленькие прищепки. Они станут хорошим украшением к хэллоуинским фото.

Светильник Джека

I главный символ Хэллоуина – это тыква, из которой делают различный декор.

Как сделать страшно-хороший фонарь

Выберите среднего размера тыкву. Очистите ее от пыли: помойте и протрите спонжем, смоченным в спирте. Срежьте верхушку и большой ложкой соберите всю мякоть и семена. Включаем фантазию и рисуем маркером нашей тыкве гримасу. Вы можете воспользоваться трафаретом из интернета.

С помощью острого шила сделайте множественные проколы по контуру трафарета. Затем вырежьте его.

Положите внутрь несколько небольших свечей, чтобы предоставить тыкве устрашающего вида.



Жуткий фонарь Джека / Фото pexels

Если вам сложно вырезать любые фигуры или гримасы, можно просто красиво разрисовать тыкву. Для этого следует выбирать небольшие и странной формы тыквы, тогда рисунок будет выглядеть интереснее.

Разрисовать тыкву можно как угодно / Фото unsplash

Тыква-мумия

Это один из самых легких способов что-то сделать с тыквой.

Как создать мумию

Возьмите тыкву и обмотайте ее бинтами. Приклейте глаза. Можно добавить немного красной краски.



Тыква-мумия / Фото svoimi-rukami-club