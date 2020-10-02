Цирк с животными вредит психике детей: психолог рассказал о последствиях
Дети буквально воспринимают мир и практически не способны к самостоятельной критической оценки примерно до 9 лет. Именно поэтому взаимодействие дрессировщиков и животных в цирке дети также воспринимают как правильную, ожидаемую и положительную форму поведения.
Ребенок примеряет эти роли на себя и думает, что сможет так же вести себя в подобной ситуации, когда она будет в роли главного. Об этом рассказала детская и подростковая психологиня психоаналитического направления Анна Бойченко.
Стоит знать Ребенок плохо учится: 5 действенных советов для родителей
Кроме того, ребенок обычно оказывается в цирке с важными для нее взрослыми, которым она доверяет и с которыми чувствует себя в безопасности. Поэтому все, что происходит в этот момент она воспринимает, как положительный жизненный урок.
Цирковое шоу / Фото Getty Images
Также вокруг большая масса людей, которая влияет своей реакцией ребенка. Представьте себе, что ребенку не нравится то, что она видит на арене, ей страшно или неприятно, но вокруг много людей и таких же детей, которые радуются и аплодируют.
Она может подумать, что это с ней что-то не так. Все вокруг смеются и она тоже начинает смеяться, но не потому что ей сейчас хорошо, а потому что происходит социальное заражения.
Какие психологические риски
В цирке с животными ребенок может искаженно воспринимать реальность и несовершенно понимать подтекст, критичности мышления у нее мало. Если она окажется в подобной ситуации в будущем, то может повторить поведение, которое приняла во время представления с животными. Цирк может создать ложное восприятие мира, где человек должен доминировать над животным, а сильный покорять слабого.
Животные в цирке / Фото Getty Images
Со временем в сети интернет ребенок узнает жестокую правду о дрессировки и издевательство над цирковыми животными: как дикими, так и домашними. В этот момент у него может пошатнуться доверие к родителям, которые почему-то скрывали эту правду и подносили выступления с животными, как нечто положительное.
Какая может быть реакция? Шока, недоразумения, стресса и обиды. Более рефлексивные дети могут подойти к родителям с вопросами и тогда произойдет диалог, где можно как-то объяснить ситуацию. Дети, которые не захотят об этом поговорить, останутся со своими переживаниями наедине.
Агрессия на арене
Время от времени на арене животные нападают на дрессировщиков или те же применяют силу по отношению к животным. Для взрослых это иногда становится малозаметным событием, однако у ребенка это может вызвать глубокие эмоциональные переживания. В некоторых случаях на уровне психоэмоционального травмирования.
В случае подобной ситуации родителям обязательно надо помочь ребенку пережить полученный стресс, как своими силами, так и пригласить психолога.
Какое восприятие животных:
► Во-первых, людям присущ анимизм – вера в то, что предметы, природные явления, животные или люди наделены душой. А животные – тем более.
► Во-вторых, люди часто трактуют поведение животных через призму эмоций, которые присущи человеку. Нам кажется, что мы понимаем чего хочет животное, хорошо ей сейчас или плохо, но это не так. То есть мы можем ошибаться в своей интерпретации поведения животных.
► В-третьих, если мы говорим – может ли жестокое обращение с животными означать и жестокое поведение к людям, – может. В качестве примера, у человека есть много накопленной ненависти и энергии разрушения, но он точно понимает, что в случае проявления агрессии в сторону человека – это будет караться в социуме. Тогда он находит кого-то более беззащитного, на кого можно выплеснуть физически свои эмоции. Сейчас мы часто видим такую тенденцию, что объектом этого становятся животные.
Воспитательная функция
Есть спекулятивная заявление, будто животных в цирке эксплуатируют ради реализации образовательной функции, чему-то научить детей. В цирке мы видим диких или домашних животных, одеты в одежду, которую они не носят в живой природе и делают трюки чужды им. Это нетипичное поведение животного, а следовательно возникает вопрос, какая же образовательная задача реализуется?
Дети и цирк / Фото Getty Images
Здесь реализуется искаженное представление. Если родители хотят повести ребенка с целью познакомить с животными, показать что мы сосуществовать, уважать животных, то цирк – это совсем не то место.
Важно Запретить или разрешить: как избежать детской зависимости от смартфона
С 2016 года гуманистическое движение UAnimals борется за запрет эксплуатации животных в цирках. Ежегодно с требованием запрета цирков с животными в Украине проходит Всеукраинский марш за животных.