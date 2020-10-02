Дети буквально воспринимают мир и практически не способны к самостоятельной критической оценки примерно до 9 лет. Именно поэтому взаимодействие дрессировщиков и животных в цирке дети также воспринимают как правильную, ожидаемую и положительную форму поведения.

Ребенок примеряет эти роли на себя и думает, что сможет так же вести себя в подобной ситуации, когда она будет в роли главного. Об этом рассказала детская и подростковая психологиня психоаналитического направления Анна Бойченко.

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Кроме того, ребенок обычно оказывается в цирке с важными для нее взрослыми, которым она доверяет и с которыми чувствует себя в безопасности. Поэтому все, что происходит в этот момент она воспринимает, как положительный жизненный урок.



Цирковое шоу / Фото Getty Images

Также вокруг большая масса людей, которая влияет своей реакцией ребенка. Представьте себе, что ребенку не нравится то, что она видит на арене, ей страшно или неприятно, но вокруг много людей и таких же детей, которые радуются и аплодируют.

Она может подумать, что это с ней что-то не так. Все вокруг смеются и она тоже начинает смеяться, но не потому что ей сейчас хорошо, а потому что происходит социальное заражения.

Какие психологические риски

В цирке с животными ребенок может искаженно воспринимать реальность и несовершенно понимать подтекст, критичности мышления у нее мало. Если она окажется в подобной ситуации в будущем, то может повторить поведение, которое приняла во время представления с животными. Цирк может создать ложное восприятие мира, где человек должен доминировать над животным, а сильный покорять слабого.