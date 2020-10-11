Исследование любви и неверности: 5 впечатляющих выступлений TED
В длительных отношениях часто хотим, чтобы наша половинка была для лучший друг, и лучшим партнером. Не хотим перепутать влюбленность с настоящим чувством, а также дойти до измен и обид.
Издание "Украинская правда" собрало 5 выступлений TED, которые объяснят все о чувствах. Субтитры доступны на русском и украинском языках.
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Всепрощающая любовь
Как люди находят друг друга – это вопрос всегда интересовал участницу конференции TED Стейси Бэйкер.
Поэтому женщина попросила фотографа Алека Сота помочь ей изучить этот вопрос. Сначала на День святого Валентина они попали на крупнейшей в мире вечеринку экспресс свиданий, расположенной в Лас-Вегасе. Потом оказались в интернате для престарелых в Неваде.
Во всех местах фотограф Алек делал кадры различных пар. Через эти эксперименты они показали прекрасный путь, который люди проходят от знакомства до долгих лет совместной жизни.
Смотрите видео выступления Стейси Бэйкер и Алека Сота:
Влюбиться – это легче
В человека можно влюбиться, поставив ему всего 36 вопросов. Проверить этот эксперимент решила Мэнди Лен Катрон. Он сработал, поэтому женщина написала вирусную статью об этом.
Смотрите видео: что такое любовь
Неверность – речь для всех, кто когда-то любил
Супружеской консультант Эстер Перел изучает, почему люди изменяют. Также она объясняет, что романы травматические, так как они угрожают нашей эмоциональной безопасности. В неверности она видит что-то неожиданное – выражение желания и потери.
Смотрите видео: объяснение неверности от Эстер Перел
Вы неправильно любите
В этой замечательной разговоре философ Ян ДальАлио исследует универсальный поиск нежности и связь с миром, который больше сфокусирован на личности.
Смотрите видео: что узнал Ян ДальАлио
Секрет страсти
Супружеской консультант Эстер Перел утверждала, что хороший и преданный секс опирается на две основные потребности: в безопасности и в приятной неожиданности.
Смотрите видео: как все-таки удержать страсть
Что такое TED?
Это ежегодная конференция об уникальных проектах и инновациях, которые несут в себе идеи изменения и развития общества. Девиз конференции "Ideas worth spreading" ("Идеи, достойные распространения" – 24 канал) отражает миссию конференции – распространять идеи, которые способны изменить мир к лучшему.
TED охватывает многие сферы нашей жизни: образование, искусство, науку, спорт, социологию, медицину, предпринимательство, энергосбережение и прочее. Со сцены TED о своих идеях рассказывают ведущие ученые мира, политологи и социологи, художники и дизайнеры, программисты и профессора университетов.