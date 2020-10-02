В воспитании детей важно, чтобы родители были с ними открытыми и честными, однако есть и важные исключения. Все же некоторые вещи нужно сохранить в тайне хоть на какой-то промежуток времени.

Какие 8 вещей лучше не рассказывать детям – об этом сообщили в материале издания "Мой ребенок".

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• Количество употребления вредной пищи

Мало кто хочет, чтобы ребенок ел чипсы, пил сладкую газированную воду и злоупотреблял сладостями. Однако дети берут пример с родителей, смотрят и принимают культуру их питания дома. Они могут не понимать, почему вам можно, а им – нет.

• Не любовь к овощам в детстве

Многие родители и сами в детстве не ели половину полезных продуктов, например, овощи, манку, рыбу. Однако, чтобы привить ребенку любовь к здоровой пище, придется согрешить и рассказать историю о том, что в детстве просто обожали брокколи и лук.



Полезная еда / Фото Getty Images

• Выносить ссоры

Нет таких отношений, в которых никогда не бывает конфликтов. Дети впитывают все, как губка, поэтому благодаря примеру родителей, или научатся конструктивно разрешать конфликты, или сразу обвинять других.

Какими бы разъяренными или расстроенными после ссоры не были, ни в коем случае нельзя сгонять негативные чувства на ребенка или использовать его как утешение. Дети не должны успокаивать родителей или выбирать чью-то сторону во время семейных конфликтов.

• У родителей "вечеринка", когда дети засыпают

Несколько часов между тем как положили ребенка и лечь спать, у взрослых спокойные. Можно полежать в теплой ванне, выпить вина и побыть с партнером. Однако, если сказать ребенку, что у родителей есть планы на вечер после его отбоя, можно попрощаться с покоем. Дети будет стараться не спать так долго, как только смогут, чтобы побыть с папой и мамой.



Планы родителей на вечер / Фото Getty Images

• Рожать – это больно

Вопрос "Откуда берутся дети" всегда ставит родителей в "тупик". Но даже если сумели удачно на него ответить, в подростковом возрасте ждет новая порция серьезных вопросов. Несмотря на это, не рассказывайте дочери, что роды – это очень болезненный процесс. Это может вызвать у нее большой страх, от которого потом будет трудно избавиться.

• Финансовое положение семьи

У каждой семьи могут показаться тяжелые времена. Человек временно потерял работу, кто-то из родственников заболел и нужны большие деньги. Такие ситуации обычно загоняют человека в стресс, но стоит сохранить у детей ощущение прежней жизни. Конечно, от многих излишеств можно отказаться, но сделать это будет легче, если дети будут видеть, что родители спокойны и знают, что делают.

• Взрослые боятся терроризма

Мы живем во время, когда опасность может ожидать нас где угодно, даже в маршрутном такси или вагоне метро. Если это волнует, поговорите с мужем, подругой или коллегами на работе, но не рассказывайте о своих страхах ребенку. Они психологически не готовы осознать, что такое терроризм. Если же речь об этом зашла, не стоит показывать волнения и панику, нужно говорить спокойно и понятно.

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• Секреты других детей, которые обсуждались между родителями

Все то, что рассказывают родители о своих детях, – величайшая тайна, которую лучше не озвучивать. Во-первых, если дети общаются и знают друг друга, это может спровоцировать неудобную ситуацию. Во-вторых, дадите ребенку лишний повод научиться врать и рассказывать чужие секреты.