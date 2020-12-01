На праздники у родителей есть важная задача, а именно найти идеальный подарок для ребенка. Начиная со строительных блоков и гитар, заканчивая домашними драконами, – выбор игрушек разнообразен для любой возрастной категории.

Важно делать покупки не в последний момент, а также обязательно проверять из чего изготовлены и насколько качественные игрушки для малышей. Издание BuzzFeed сделало праздничную подборку подарков.

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► Ежик, которого зовут Спайк, поможет малышам с мелкой моторикой, научит считать, Все благодаря тому, что резиновые разноцветные "иголочки" можно вынимать и ставить в ежика.



Ежик / Фото BuzzFeed

► Простая в разложении игровая палатка с тоннелем для ползания поможет ребенку воспроизвести все свои космические фантазии.



Палатка / Фото BuzzFeed

► Дворец Эльзы с "Ледяного сердца" поможет детям представить себя героем мультфильма и уберечь королевство от постоянной зимы.



Дворец / Фото BuzzFeed

► Набор "Мои первые блоки" изготовлен из безопасных для детей материалов и нетоксичных покрытий. Он поможет малышам научиться распознавать цвета и формы.



Блоки / Фото BuzzFeed

► Машина для переделывания отходов Kid Trax "Real Rigs" на аккумуляторе с подвижными окнами и ртом переднего бампера. Грузовик говорит более 100 фраз и имеет много звуковых эффектов.



Авто / Фото BuzzFeed

► Акустическая гитара Loog Mini на 3 аккорда поможет ребенку сделать первые шаги в музыке. В комплекте есть карточки с аккордовыми схемами и полным доступом к программе Loog Guitar.



Гитара / Фото BuzzFeed

► Кассовый аппарат и калькулятор "Проснись и играй" на солнечной батарее. Также каждый раз, когда он открывается, выдает звук. Поможет улучшить знания ребенка по математике и финансах.



Касса / Фото BuzzFeed

► Интерактивный дракон Fur Mood "Moodwings" с крыльями, которые движутся. Когда глаза дракона меняют цвет (синий, зеленый, красный, желтый), меняется и его настроение (сонный, голодный, капризничая, счастливый). Это способ для детей начать подхватывать эмоциональные подсказки.



Дракон / Фото BuzzFeed

► Набор строительных машин, в который входит кран, пикап, эвакуатор, лесовоз, магнитный кран и погрузчик, а также дорожные знаки, баррикады, шлагбаумы и конусы безопасности.



Машины / Фото BuzzFeed

Интересно Дети и мультфильмы: что родители могут включать малышам

► Светодиодный шар 3-в-1, который вращается на 360 градусов, имеет карту созвездий и ночной свет. Поможет ребенку узнать не только о мире, в котором он живет, но и о звездах на небе.



Глобус / Фото BuzzFeed