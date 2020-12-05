Кто не ждал с нетерпением вечера перед 19 декабря, чтобы на утро под подушкой или рядом с кроватью с невероятным трепетом найти целую кучу щедрых подарков? Даже когда мы уже взрослые этот праздник продолжает возвращать нас воспоминаниями в детство.

Но подобрать интересный и особый подарок детям не так уж и легко. Особенно, когда понятия не имеешь, чем удивить малыша. Поэтому 24 канал сделал подборку идей для подарков на Николая, чтобы порадовать ваших детей.

Интересно Как контролировать количество детских игрушек: практические советы

Подарки для познания мира ребенку

► Бизиборд

Развивающая доска для малышей, созданная по известной методике итальянского врача и педагога Марии Монтесорри, станет настоящей находкой для родителей. Детки будут развивать мелкую моторику, логику и учиться понимать природу простых вещей, познавать мир. Магнитный бизиборд содержит большое количество интересных деталей для познавательной игры.



Бизиборд / Фото theworldnews.net

► Глобус с дополненной реальностью

Это невероятный глобус, который отправит ребенка в путешествие дальними странами просто из дома. Чтобы путешествие началось, достаточно лишь загрузить соответствующее приложение – и вперед! На экране устройства появятся исторические памятники, интересные изобретения и множество животных. А с помощью голосовых модулей дети смогут сполна ощутить возможности виртуальной реальности.



Глобус / Фото NIPHT

Вкусные подарки на День Святого Николая

► Аппарат для приготовления сладкой ваты

Такой подарок сделает сладким любой праздник. Этот аппарат имеет все необходимое для приготовления пушистого съедобного облака из сахарных волокон, которым можно сразу наслаждаться вместе с детьми. Добавляя пищевые красители и изменяя вкусы, можно изрядно развлечься, а также побаловать себя вкуснятиной.



Аппарат для сладкой ваты​ / Фото BuzzFeed

Интерактивные игрушки на подарок

► Смарт-часы

Умные часы для тех, кто еще слишком маленький для Apple Watch. Это настоящий развивающий подарок на Николая, в котором есть календарь, шагомер, будильник, таймер, а также 2 камеры для фото и видео.



Смарт-часы​ / Фото jiguo.com

► Игривый щенок

Интерактивная игрушка для любителей домашних животных. Щенок реагирует на голос и прикосновение, а еще его можно научить выполнять до 25 команд! Если ребенок просит о собаке, а выгуливать ее совсем не хочется, то это может стать прекрасным компромиссным решением.



Щенок / Фото alseebclub

► Робот-программист

Как не радоваться, когда твоя кроха уже в раннем возрасте проявляет способности к программированию? Поддержать и развить талант сможет Artie 3000, который не только продемонстрирует основы программирования, выполняя простые кодовые команды и выводя геометрические фигуры, но и развлечет ваших малышей.



Робот-программист​ / Фото pwap.com

► Индукционный дрон

Похоже, что простой дрон – это уже вчерашний день. А вот квадрокоптеру есть чем удивить даже самых требовательных ценителей современных технологий, ведь в него встроены сенсоры движения, а потому управлять им можно непосредственно руками.



Индукционный дрон​ / Фото UAV Coach

► Робот WL Toys F1

Тема роботов сегодня актуальна как никогда, ведь индустрия современных технологий развивается со скоростью света. Время познакомить своего малыша с современным миром и подарить ему радиоуправляемого робота, который не только будет развивать логику и воображение, но и улучшать мелкую моторику. А еще у него есть поднос для переноски предметов.



Робот / Фото gamersctrl

Развлекательные подарки на Николая

► Картонный домик

Собственноручно собранный и разрисованный домик из картона – прекрасная возможность поиграть и развить воображение. Он легко разбирается, на нем можно рисовать красками и фломастерами. Хорошая идея для любителей творчества.



Картонный домик / Фото zrk.ua

► Игровой набор "Treasure X Aliens"

Вселенная необъятная и невероятно захватывающая. В ней много тайн, поэтому детям всегда интересно знать, есть ли в ней место для пришельцев. Пока человечество во главе с ведущими учеными ищут ответы, дети могут развлечься, погрузившись в круговорот приключений с планом-картой миссии, став настоящими космическими охотниками.



Игровой набор / Фото Fishpond

► Настольная игра Marvel Champions

Все дети иногда хотят почувствовать себя супергероями, а кто в этом понимает больше Marvel Studios? Побыть персонажем комиксов киновселенной Marvel хоть несколько часов – это впечатляющие эмоции не только для детей, но и для взрослых.



Настольная игра / Фото geekach

► Бластер Nerf Фортнайт Sp-L Elite

Бластер из одной из самых популярных компьютерных игр Фортнайт – что может быть круче? Большой глушитель, ручная перезарядка, прицельная планка – это просто невероятный подарок на Николая для юных геймеров.



Бластер / Фото Breakflip

► Бэтмобиль – трансформер

Замечательная идея для самых маленьких. Машинка-трансформер из популярной кинофраншизы о супергерое Бэтмене, которую можно легко превратить в боевую станцию, способную запускать пластиковые диски в плохишей. Идеально для веселья.



Бэтмобиль / Фото Cowork

► Сказочный замок

Замок Арендель из популярного мультфильма "Холодное сердце 2" выполнен в мельчайших деталях: здесь и столики со стульями, а также аксессуары для отделки интерьера. Легко транспортируется, поэтому можно брать с собой для игры с друзьями.



Сказочный замок / Фото littlewoodsireland

► Конструктор LEGO в стиле "Звездных войн"

Окунуться в безграничный мир "Звездных войн", тренируясь на световых мечах с Рей на покрытой водой планете Ак-то, где раскинулись зеленые деревья среди скалистых островов в Неизведанных Регионах – разве не сказочно? Очень креативный подарок для любителей конструкторов и для ценителей культовой медиафраншизы про "далекую-далекую галактику".



Конструктор в стиле "Звездных войн" / Фото yestoys

Атмосферные подарки для детей

► Лунная лампа

Наверное, каждый мечтает, чтобы в его комнате было настоящее небо, усеянное звездами или даже целыми планетами. Осветите детям комнату настоящим сиянием луны, чтобы засыпая, они могли исследовать космическое пространство. Эта идея точно понравится маленьким мечтателям и исследователям.



Лунная лампа​ / Фото Pinterest

► Световой стол

Столик со светодиодным освещением для рисования песком также подойдет и для детей с особыми потребностями. Необычный подарок на Николая для творческой игры и арт-терапии.



Световой стол / Фото ex-market

Что подарить детям для физического развития

► Спортивный комплекс для дома

Небольшой спортивный комплекс для дома – это не только игры, но и физическое развитие ребенка, ведь спортивные атрибуты не только будут способствовать формированию логического мышления, но и помогут улучшить работу опорно-двигательного аппарата.



Спортивный комплекс / Фото babysmile

► Сухой бассейн

Комнатный бассейн, заполненный специальными шариками, помогает детям развивать координацию движений и мелкую моторику. Его легко стирать и переносить. Разноцветные шарики легко умещаются в ладонь ребенка и помогают ему изучать цвета.



Сухой бассейн​ / Фото babystrollersbest

До теми Что подарить ребенку на праздники: 10 небанальных идей

Надеемся, наши идеи для подарков были полезными, а для еще большего эффекта от праздника – не забывайте обнимать и целовать своих близких.