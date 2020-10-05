Что нужно женщине от мужчины в отношениях: развенчание мифов
Существует множество мифов о том, чего хотят женщины. Большинство мужчин считают, что они мечтают об идеальном доме, любящего мужа и семью.
На самом деле женщины хотят мужчины, который будет эмоционально поддерживать. Об этом говорится в исследовании Journal of Psychology – сообщило издание Power of Positivity.
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Интимность
Женщины мечтают, чтобы их понимали и принимали. Это должно проявляться в мелочах: держание за руки, поцелуй в лоб, цветы, привезенные без причины или "сладкий" текст. Им нужно верить, что партнер думает о них.
Поддержка
Для женщины нет ничего более приятного, чем поддержка ее решений. Независимо от выбора карьеры, семейных вопросов, здоровья или финансов, женщины чувствуют себя в безопасности, когда ее поддерживает партнер.
Они знают, что не завоевывают мир в одиночку. Полученная поддержка позволяет им принимать здравые решения, и благодаря этому они добиваются успеха.
Доверие
Понятно, что основой прочных отношений является доверие. Когда женщина имеет такую уверенность в своей жизни, она открывается для бесстрашного общения со своим мужем. Может быть собой и не чувствовать, что ее предадут.
Доверие – это не только верность, это открытие сердца и обмен мнениями с любимым человеком. Это лояльность, сотрудничество и внимательность. Она предусматривает поддержку, уязвимость, целостность и близость.
Лучший друг
Женщины имеют особые связи со своими подругами. Они смеются, поощряют, делятся и понимают друг друга. Поэтому женщины хотят выйти замуж за мужчину, который будет для них и лучшим другом.
Они хотят быть вместе, делиться историями, создавать семью и покорять жизни. Также стремятся чувствовать, что их видят и понимают без суждения и критики.
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Уважение, сострадание, принятие, любовь и смех открывают любую женщину в отношениях. Она хочет верить, что способна быть собой. Стремится иметь возможность следовать по своим мечтам вместе с партнером.
Женщины не хотят эгоцентрического человека, который господствует над ними. Они желают, чтобы кто-то стоял рядом с ними и видел их такими, какие они есть на самом деле. Стремятся счастливой взаимной любви.