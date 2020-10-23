Каждый переживает расставание своим методом. Кто-то начинает новые романы, другие страдают, а третьи ищут убежище в работе, засиживаясь до ночи в офисе и работая даже на выходных.

Чтобы не повторять старых ошибок и стать счастливой в новых отношениях, нужно воспользоваться советами издание Cosmo.

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Что нужно сделать перед началом новых отношений

• Полюбить себя

Как правило, после расставания девушки обвиняют себя и видят сплошные недостатки – некрасивая, слишком толстая, кривой нос и вообще "гадкий утенок". Стоит остановиться и сказать плохим мыслям – нет.

Лучше приложить максимально усилий, чтобы поднять свою самооценку и стать увереннее. Успешный способ описала Тара Шустер в книге "Купи себе тот долбаный букет".

Каждый раз, когда в голове звучит голос внутреннего критика, стоит записать то, что он говорит. А потом сразу же опровергнуть. Например, рядом с "ненавижу себя за постоянные срывы на диете", напиши: "Я действительно стараюсь стать лучше. Вот сегодня вместо бургера у меня был салат".



Записывать достижения / Фото Love Life Foodie

• Выбросить негатив и попробовать что-то новое

Отношения, которые закончились неудачей похожие на рану, что осталась после вырванного зуба. Иногда не обращаешь на нее внимание, но бывают дни, когда трогаешь ее, чтобы убедиться, все еще болит.

Страдать от расставания, грустить и заниматься самокопанием – все это не заставит чувствовать себя лучше. Стоит попробовать творческую умственный труд или эмоциональную физическую разрядку.

Можно разбивать посуду в специально отведенном для этого месте, бить боксерскую грушу, начать бегать. Это именно то, что нужно, чтобы эффективно избавиться от негативных эмоций.



Биение посуды / Фото Break Room Therapy

• Не спешить заводить новые отношения

Многие советников вокруг единогласно предлагать как можно скорее начать искать нового парня. Однако это не лучший способ.

Вряд ли новый человек захочет быть "спасательным кругом" или вариантом "утешиться и забыться". В таком методе есть риск снова увязнуть в отношениях, которые будут заранее провальными, чтобы было на кого опереться.

• Быть честным

В первую очередь, с собой. Если больно и плохо – стоит дать себе время погрустить, что считается абсолютно нормальным. Единственное, что не стоит затягивать с этим очень надолго. Чем дольше быть в такой условной зоне комфорта и уныния, тем сложнее будет ее покинуть.

• Не сравнивать

Предыдущий шаг, кроме того, что позволит разобраться в себе, еще и освободит место для новых отношений и убережет от популярной ошибки – переносить старые обиды и проблемы на нового партнера.

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Не стоит постоянно сравнивать: новый парень не готовит завтраки – бывший приносил их в постель, новый не зовет на свидание – бывший организовывал романтические вечера в неделю. Это не работает и не поможет вновь быть счастливым уже с другим партнером.