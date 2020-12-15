Часто влюбленным может показаться, что ответы на банальные вопросы, которые можно задать друг другу, и так очевидны. Считают, что партнер не может ответить иначе и априори мнение у них одинаковое. Однако со временем может оказаться, что на самом деле это не так.

Часто люди любят делать одну распространенную ошибку. Верят, что у обоих партнеров похожие мечты и планы на будущее. Эту иллюзию, стоит развеять с самого начала. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Дети

Это не значит, что о детях надо говорить уже на 5 свидании. Однако, если отношения претендуют на звание "серьезные и стабильные", стоит спросить у партнера о его планах по пополнению семьи. Его ответ может сильно отличаться от красивых картинок в голове или даст подтверждение, что вы хотите одинакового будущего.



Дети в семье / Фото Freepik

Роли

Распределение ролей и обязанностей в будущей семье – вопрос, который рано или поздно будет обсуждаться партнерами. Идеальным вариантом будет сделать это перед свадьбой.

В обоих партнеров разное прошлое, воспитание в семье и непохожие ролевые модели, которые они наблюдали с детства. Важно, чтобы они заранее могли понять, что для кого приемлемо, безоговорочно важно, а где можно искать компромисс.

Насилие

Если во время больших ссор и конфликтов в паре не было физического насилия, партнеры предпочитают обходить в разговорах эту непростую тему. Всем нам кажется, что это "точно не про нас". Все на самом деле хотят, чтобы так оно и было. Однако это тот случай, когда очень важно проявить осмотрительность и осторожность.

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Стоит спросить у партнера: были ли случаи, когда он в прошлых отношениях мог дать пощечину, ударить или применить физическую силу как-то иначе. Это стоит сделать, хотя это будет очень сложная тема.