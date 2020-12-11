Есть вещи, которые никоем случае не нужно запрещать ребенку. Лучше, чтобы он учился на своих ошибках и делал выводы, а не жил в соответствии с запретами родителей.

Помогать

Иногда ребенок искренне пытается помочь, например, принести тарелку с едой на стол, налить напитки, но родители защищают его от этого, чтобы он случайно ничего не разбил, не испортил или не поранил себя. Об этом сообщили в издании "Мой ребенок".

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Однако через некоторое время эти опасения меняются на жалобы о том, что ребенок ничего не хочет делать, даже если просишь. Это происходит потому, что своими запретами родители отбили у малыша желание помогать и проявлять к этому интерес, все равно ведь не позволят.

Фантазировать

Когда ребенок фантазирует, придумывает небылицы и смешные истории, развивается его правое полушарие, которое отвечает за творчество, пространственное мышление, память, интуицию и эмоции.



Детские фантазии / Фото DeviantArt

Если вы будете разговаривать с малышом об это, поддерживать его вымышленные разговоры и проявлять искренний интерес – это будет хорошим вкладом в развитие вашего малыша.

Делать ошибки

Ребенок только тогда будет понимать, что хорошо, а что плохо, когда сам сможет увидеть разницу. Позволяйте малышу исследовать этот мир, иногда падать, делать ошибки, пробовать еще раз и побеждать.

Заниматься творчеством

Рисунок для ребенка – способ выразить свои чувства и эмоции, которые он не может рассказать словами. Не запрещайте ребенку рисовать и заниматься творчеством только потому, что боитесь грязных стен и отпечатков краски.

Шуметь и бегать

Безусловно, есть общественные места, где вызывающее поведение, шум и беготня будут мешать другим людям, об этом нужно рассказать ребенку. Однако дома пусть дурачится от души, выражает свои эмоции, выплескивает энергию. Ведь дом – это место, где можно быть собой.



Шуметь и бегать / Фото The Motley Fool

Лазить на спортивных площадках

Помните, что ребенку нужно куда-то девать свою энергию. Если не хотите, чтобы дома он прыгал на кровати, лучше дайте проявить свою активность на улице.

Нет ничего плохого детского любопытства, когда малыш хочет залезть на все спортивные комплексы на площадке, повисеть на турнике. Если постоянно запрещать ребенку это делать, он не научится пробовать свои силы в чем-то новом и понимать, что нужно делать, чтобы не падать.

Самостоятельно есть

Согласны, иногда проще и быстрее накормить ребенка самому, чтобы вся кухня не стала похожа на поле боя с кашей. Однако попытки ребенка поесть самостоятельно помогают ему почувствовать себя взрослым, уверенным в своих силах, а это очень важный навык.

Ни в коем случае не нужно прекращать эти порывы ребенка к самостоятельности. Кроме того, держа ложку, малыш развивает моторику рук и координацию движений.

Играть с водой

Дети обожают играть с водой: в ванной, в раковине, на улице. Это возможность для ребенка почувствовать себя счастливым, проявить свои эмоции и насладиться игрой. Не отнимайте у него эти моменты, а присоединяйтесь к шалостям.



Играть водой / Фото Family Corner

Не всё съедать

Заставлять ребенка съедать все на тарелке – дело неблагодарное. Это приводит к скандалам за столом, а в перспективе – из-за постоянного переедания к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Есть тоже нужно с хорошим настроением и желанием, тогда и пища будет усваиваться лучше.

Детский организм способен сам регулировать размеры порций. Иногда ребенку нужно гораздо меньше, чем вы пытаетесь ему дать.

Брать в руки то, что бьется

Не стоит запрещать ребенку исследовать мир и приближаться к вещам, которые бьются. Иначе ему будет сложно научиться понимать их ценность и хрупкость. Дети понимают только то, что сами могут увидеть и потрогать.

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Высказывать свое мнение

Уже с детства малыш – это маленькая личность, у которой есть свои желания, мечты, надежды. Дайте ребенку возможность открыто говорить, что он хочет, о чем думает. Этот навык здорово упростит жизнь в будущем.