Некоторые советы, которые дают знакомые или родственники при разводе, могут не помочь преодолеть сложный этап в жизни. Даже наоборот – есть вероятность, что они скорее навредят.

Автор книг о разводе "Divorced Girl Smiling" Джеки Пилоссоф сама пережила развод. Изданию The Huffington Post женщина рассказала о 10 худших советов людям, которые разводятся.

Интересно Почему люди боятся завершать токсичные отношения: 5 причин

► Лучший способ кого-то забыть – сразу завести роман с другим

Основная мысль этого утверждения, не нужно находить время, чтобы грустить. Для этого надо прыгнуть в другие отношения, чтобы "наклеить пластырь на разбитое сердце".

Перед тем, как начать новые отношения, людям нужно время, чтобы проанализировать то, что произошло. Временных рамок не существует – у каждого они свои.



Сразу завести роман с другим / Фото DivorceForce

► Подождите, как минимум год, перед началом новых знакомств

Большинство людей, которые прошли развод, знают, что это решение не пришло в голову в одно мгновение. Ему точно предшествовало длительное время несчастных взаимоотношений, обдумываний, неприятных разговоров или признаний.

Поэтому они точно знают, что такое – обдумывать и ждать. Никто из окружения человека, как дальнего, так и ближайшего, не может точно определить, сколько времени нужно, прежде чем начнутся новые отношения.

► Не впускайте в дом бывшего супруга или жену

Если у вас есть общие дети, не впускать бывшего или бывшую в свой дом, будет проявлением вашей злости, ненависти, детских обид.



Не впускайте в дом бывшего / Фото Stockton Divorce Attorney

Неужели думаете, что дети не захотят показать одному из родителей свою комнату? На самом деле очень плохо позволять, чтобы ваша горечь и ненависть не влияла на детей.

► Не встречайтесь ни с кем, пока официально не расстанетесь

Люди, которые судят тех, кто начал встречаться до момента официального развода, очевидно, не знают всех причин и не знакомы с отношениями двух людей.

Важно быть честными на свиданиях и говорить, что ты технически не разведен.

► Ведите себя так, будто не заинтересованы в отношениях – это придаст привлекательности

Это может быть хорошим советом, если учитесь в средней школе. Но игры не работают в знакомствах после развода или когда люди уже старше.

► Больше никогда не женитесь

Этот совет почти всегда поступает от женатых, которые никогда не проходили через развод. Люди, которые озвучивают такое мнение, сами несчастливы в браке и боятся расстаться.

► Перестаньте жалеть себя и двигайтесь дальше

Человеку нужно время, чтобы понять, пережить, и принять все обстоятельства. Вы имеете полное право на то, чтобы рассердиться, что это случилось с вами. Быть опустошенными. Даже можете сыграть жертву, но ненадолго. Надо пройти этот этап, чтобы затем продолжить двигаться дальше.

► Злятся – неудачники

Это нормально – злится по поводу развода. Надо дать себе возможность пережить такое чувство. После этого будет легче принять ситуацию и примириться с ней.



Злятся неудачники / Фото SHRM

► Относитесь к поиску нового партнера, как к полноценной работе

Просто спросите себя – нужны вам сейчас отношения аж настолько, чтобы тратить на возможности их поиска все время. Может, просто начать наслаждаться жизнью?

Важно Популярные мифы об отношениях: какие утверждения потеряли свою актуальность

► Хэппи-энд бывает только в кино

Есть множество разведенных людей, которые нашли свое счастье в следующих отношениях. Это не случается сразу, нужно работать над собой и научиться принимать правильные решения.