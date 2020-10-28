Чтобы построить настоящий крепкий и счастливый союз, нужно быть максимально открытой со своим парнем. Так у него будет возможность полюбить настоящую и неповторимую личность.

Каких чувств стесняться не надо и о чем необходимо говорить с партнером – рассказали в издании Cosmo.

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► Скучаешь по нему

Большинство парней имеет некоторые проблемы с вербальным выражением своих чувств, но это не значит, что они их не испытывают. Если ты уже успела соскучиться, скажи ему об этом. Мужчины тоже нуждаются во внимании. А в таком проявлении оно будет еще и стимулировать их на ответное проявление нежности.

► Ревнуешь (только без обвинений в измене)

Ревность присуща практически всем влюбленным в большей или меньшей степени. Если кто-то из окружения бойфренда заставляет тебя испытывать дискомфорт, обязательно дай ему знать.



Стоит говорить с партнером / Фото Healthline​

Если же парень говорит, что тебе не о чем беспокоиться, верь ему — чрезмерная подозрительность еще никого не сделала счастливым.

► Нужно личное пространство

Ты можешь почувствовать некоторое давление и желание побыть наедине с собой — это абсолютно нормально. Так же нормально и сказать ему об этом — парень будет только рад, что его избранница не претендует на все его свободное время и уважает личные границы.

► Нуждаешься во внимании

Противоположная история предыдущей. Мужчины — не телепаты, и если тебе хочется больше романтики и проявления чувств, попроси.

► Он не весь твой мир

Дать ему об этом знать не только не стыдно, но и просто необходимо. До вашей встречи ты жила полной жизнью, в которой находилось время для друзей, увлечений и самосовершенствования и с появлением мужчины ты не должна от этого отказываться.

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Путешествуй, пробуй новые занятия и относись к вашему роману немного легче. Так ты сможешь трезво смотреть на мужчину и строить с ним гармоничные отношения.