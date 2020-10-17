Большинство девушек делает несколько критических ошибок в первые месяцы отношений. Именно они фактически убивают то, что могло бы со временем превратиться в что-то долгосрочное.

Неуверенность

В начале отношений мужчины, как правило, столь же не уверены, как и женщины. Поэтому не удивляйтесь, если он предложит "просто дружить", а уже потом переведет ваше общение в романтическое русло. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Ошибкой будет принять такое поведение на свой счет. Неуверенность – это качество, с которым нужно бороться всеми возможными способами.

Цепляться за прошлое

И это не про бывшего партнера, хотя его светлый образ также может помешать построить новые отношения. Речь о том, чтобы не поднимать на поверхность конфликты с прошлого, неосторожно сказанные слова и все то, что тебя обидело в поведении. Хочешь быть с этим партнером? Тогда прости и постарайся забыть его "промах". Не можешь простить? Ищи другого – не мучай его и себя.



Прошедшие ссоры / Фото Psych Central

Ревность

Ревность – родная сестра неуверенности в себе. Вопреки стереотипу из мыльных опер, это качество тоже малопривлекательное. Начиная новые отношения, стоит пообещать себе, что никогда не будешь шпионить, проверять телефон и взламывать почту на ноутбуке.

Общение в паре должно быть настолько честным и откровенным, чтобы причин для ревности не возникало ни у одного из партнеров. Как только начнешь играть в частного детектива, то сразу же можешь ставить жирную точку в этой лав-стори.

Махнуть на себя рукой

Это происходит все время: девушки начинают отношения сногсшибательными красотками, а затем расслабляются и перестают заботиться о собственной внешности.



Уход за собой / Фото NSNBC

Ты должна заботиться и ухаживать за собой – прежде всего для себя. Партнер будет любить тебя так же, как ты любишь себя.

Потеря интереса

Желание "вить гнездо" – естественная реакция девушки на гормоны влюбленности. Тем не менее, не стоит отказываться от походов на вечеринки, общение с подругами и спонтанных путешествий.

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Мало кому понравится, если его будут "пилить", предъявлять постоянные претензии и недовольство. Нужно быть собой и не предоставлять проблем катастрофически большое значение.