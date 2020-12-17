Для того чтобы избавиться от одиночества, человеку нужно понять причины его появления. Ведь это может быть, как страх, так и заложенное поведение с детства.

Такое воспитание

Условно говоря, на одиночество могут программировать еще с детства. Например, если кто-то из родителей всю жизнь говорил: "Без мужиков жить проще". Об этом сообщило издание Cosmo.

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Такое поведение настолько въедается в мозг, что во взрослой жизни кажется: можно легко обойтись без мужчин или с ними одни проблемы.

Ожидания "идеального"

Интересно, что часто люди даже не догадываются, как "идеальный партнер" должен выглядеть или что делать. Просто нафантазируют какой-то образ и интенсивно ждут, что однажды он появится и выполнит все желания.

Недовольство собой

Не важно, чего это касается – внешности, фигуры, должности или возможностей. Если человек не удовлетворен собой, он сразу закрывается и никого к себе не подпускает. Он может даже максимально строить вокруг себя баррикады, чтобы никто не узнал о его переживаниях.



Недовольство собой / Фото Freepik

Выбор карьеры

Ничего удивительного в такой одиночества нет, если человек целую неделю сидит в офисе, ездит на курсы, посещает тренинги и что-то изучает. Куда в этом безумном графике запихнуть партнера?

К тому же, чтобы иметь хорошие отношения, над ними нужно постоянно работать. Значит находить время на что-то еще, кроме развития личности.

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Страх близости

Бывает так, что человек боится даже эмоциональной близости. Ему трудно раскрываться, рассказывать о себе, кого-то впускать в свою жизнь. В таком случае без помощи психологов не справиться.