Синдром отличницы

Всегда сложены тетради в папку и отсортированы по цветам, лучшие баллы в школе и в университете, безупречный порядок дома и всегда вымыты окна. Все это синдром отличницы. Рассказали в издании Cosmopolitan.

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Хотя родители говорили, что быть первой во всем очень хорошо, однако современные психологи считают такую ​​жизненную позицию причиной многих проблем в отношениях и, естественно, их отсутствие.

Почему это плохо

Синдром отличницы появляется у людей, которые стремятся к совершенству и хотят иметь все самое лучшее. Конечно, это распространяется и на их окружение. Поэтому у девушек с синдромом отличницы часто проблемы в отношениях не только с партнерами, но и друзьями.

Их "золотая медалистка" постоянно пытается перевоспитать или научить жизни. А от своего любимого "отличницы" требуют быть тем самым "принцем на белом коне", который выполняет все желания и читает мысли.

Однако так нельзя. Нужно как можно быстрее научиться принимать людей такими, какие они есть, и быть менее требовательной. Прежде всего, к себе и своей жизни.

Скептическое отношение к любви

Даже если любви не существует, есть определенные химические процессы, которые делают нас счастливыми, вдохновленными и полными энергии от близкого общения с людьми. Благодаря этому хочется ходить на свидания, устраивать романтические вечера и дарить подарки. Если ты относишься скептически к таким проявлениям чувств или считаешь их зазорными, этим можно легко отпугивать мужчин.

Даже самые сильные и дерзкие из них хотят быть любимыми и желанными. Они умеют красиво ухаживать и писать романтические сообщения. Поэтому ожидается, что и девушка будет проявлять инициативу, а также свои чувства. Веря не просто в химию между вами, а в настоящую любовь.

Излишне чувство юмора

Мужчины, как и мы, любят, когда их любимые умеют классно шутить и понимают шутки окружающих, а также могут с улыбкой выходить из самых сложных ситуаций. Однако иногда юмора так много, что он начинает раздражать. Особенно, когда ситуация или слова совсем несмешные.

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Скажем, парень пригласил на свидание и первое время, конечно, смеется над шутками. Однако рано или поздно разговор станет более откровенным или зайдет о серьезных вещах, над которыми смеяться не только неприлично, но и обидно. И если продолжить разговор на своей волне, второе свидание, вполне вероятно, не произойдет.

Поэтому важно уметь не только классно шутить, но и чувствовать, когда юмор неуместен. Ведь даже самые известные комики и пародисты бывают невероятно чувственными и серьезными.