У девушек в течение целой жизни будут появляться ситуации, когда они через внешнее воздействие будут чувствовать себя не совсем уверенно. Поэтому им с детства нужно напоминать 10 важных вещей.

Редактор и мама 3 детей рассказала изданию imom, что важно говорить дочери в детстве для того, чтобы из нее выросла уверенная и счастливая женщина.

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Ты красивая

Дочке от мамы нужно слышать, что она красивая. Ей стоит приводить примеры красоты, которые будут связаны не только с внешностью. Например, можно сказать, что она хорошая, потому что добра к другим или не боится противостоять давлению сверстников. Такими действиями усиливается ее уверенность.



Говорить дочери, что она хорошая / Фото Best Life

Ты самодостаточная

Во взрослой жизни женщины часто борются с чувством, что недостаточно стройные или успешны. Поэтому стоит не позволять дочери попасть в ту же ловушку. Например, сказать, что в погоне за самосовершенством можно потерять умение радоваться жизни. Напоминайте ей, что любите ее такой, какая она есть.

Ты така талантливая

Каждая девушка имеет особые таланты. Вера родителей в дочь и в ее талант позволит ей найти в жизни свое призвание и заниматься профессионально любимым делом.

Ты достойна внимания

Важная вещь, которую нужно сказать дочке, является то, что она достойна вашего времени и внимания. Напоминайте ей, как она важна для вас, глядя ей в глаза и держа за руки. Это станет профилактикой для депрессий в подростковом возрасте

Ты умная

Школьные оценки – это лишь один из способов измерения интеллекта, однако не самый лучший. Важно хвалить ребенка за любые успехи: как решила проблему, какой хороший вопрос поставила, какое у нее прекрасное чувство юмора. Всегда есть за что похвалить, и дочь должна слышать похвалу. Пусть ваш голос звенит громче, чем любой голос, который говорит ей, что она тупая.



Ты умная / Фото Wom

Не волнуйся

Девочка всегда найдет повод для волнения. Волноваться нормально, но это не должно быть постоянным состоянием. Научите дочь нескольким способам преодолевать свои переживания. Подготовьте ее сейчас, чтобы позже она могла быть эмоционально стабильной.

Ты уникальна и в этом твоя сила

Скажите ей, что она всегда быть собой и поступать в соответствии со своими ценностей. Такие девушки живут здоровее и счастливее жизнью.

Плакать и чувствовать эмоции – это нормально

Важно только отметить, что не эмоции должны руководить его поведением, а она ими. Под влиянием эмоций можно наделать ошибок и жалеть об этом потом всю жизнь. Научите ее понимать свои эмоции и удерживать над ними контроль. Приведите примеры из своей жизни, или обратитесь к специалисту.

Следуй за своей целью

Не позволяйте страхам или колебанием сдерживать дочь. Возможно, она переживает, что подумают другие. Помогите ей понять, что-то, что другие думают, не важно, и не стоит сдерживать ее от попыток чего-то нового. Поддерживайте ее желание попробовать. Ваша дочь должна услышать, что вы за нее.

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Я люблю тебя

Не ждите, пока ребенок сам это спросит. Показывайте свою любовь и говорите о своей любви к ней. Я каждый день говорю своей дочери, что я ее люблю. Иногда я перечисляю вещи, которые мне в ней нравятся. В противном случае я просто ее держу в объятиях и говорю ей, что я ее люблю. Независимо от обстоятельств, важно, чтобы ваша дочь несомненно знала, что ее любят.