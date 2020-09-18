Все родители были школьниками, и лишь ничтожно малый процент из нас никогда не прогуливал уроки. Но взрослым хочется, чтобы ребенок не повторял их ошибок. Поэтому как реагировать на прогулы – читайте в материале.

Нам кажется, что от успеха на занятиях зависит успех в дальнейшей жизни. Правда в этом есть. И когда родители узнают, что ребенок прогуливает уроки, их это беспокоит. Как повлиять на прогульщика, рассказала Наталья Борисова – психолог реалити "От пацанки до панянки", передает Новый канал.

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Ребенок прогуливает школу: причины и реакция родителей

Для начала поставьте себя на место ребенка, попробуйте понять, по какой причине это происходит, задавайте ему вопросы.

Если он прогуливает школу из-за того, что его там кто-то травит, то это естественно, работает инстинкт самосохранения.

Если же это своеобразный протест – поговорите с потомком, узнайте, против чего он выражает его именно в такой форме. Попробуйте объяснить, что это не решение проблемы, а если он хочет добиться положительного результата, то есть другие, более эффективные способы выражения своего мнения.

Если он устал и не выдерживает нагрузки, объясните, что можно просто отпроситься из школы на несколько дней и отдохнуть. И родители в этом помогут. А когда восстановишь силы – отработать пропущенные занятия, наверстать упущенное.



Ребенок может прогуливать школу, потому что устал / Фото Envato Elements

Иногда у детей снижается успеваемость и возникает желание пропустить уроки из-за того, что в семье не все в порядке. Избегайте "разборок" в присутствии ребенка, постарайтесь наладить отношения между собой и будьте более внимательны к нему. Когда родители просматривают свое поведение, в большинстве случаев повышается и успеваемость детей.

Если ребенок прогуливает из-за банальной лени, причем, делает это систематически, необходимо описать ему следующую ситуацию: "Представь, что твоим родителям лень ходить на работу. Они увольняются, лежат на диване и отдыхают. Или гуляют. А если нет работы, то и деньги брать неоткуда. Ты приходишь к ним и просишь что-то, но они не могут дать тебе ничего, поскольку им лень зарабатывать себе на жизнь".

Также можно отметить, что если его оставят на второй год из-за постоянных прогулов, он в глазах сверстников будет выглядеть лузером. А это, выражаясь современным языком, "вообще не круто".

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Заключите с вашим прогульщиком "партнерский договор". Он выполняет ваши условия по обучению в школе (и это будет его "работа"), а вы поощряете ребенка. Или не выполняет – не будет никаких "плюшек", бонусов и других приятных вещей.

В любом случае, какова бы ни была причина прогулов, родители должны проявить понимание и не наказывать своего школьника слишком строго. Не забываем, что это еще ребенок, у которого не полностью окрепла нервная система. Здесь важно стать ему другом, а не надзирателем. Если вы вместо криков и применения силы внимательно выслушаете его, объясните, в чем он не прав, то вероятность, что ребенок вас послушает и перестанет тайком от вас прогуливать занятия, будет в разы выше.