Каждые пятые отношения в мире начинаются онлайн. Среди многих приложений для знакомств основном выбор падает в пользу Tinder, которым пользуются 50 миллионов людей со всего мира.

В опросах люди сообщают, что проводят время в Tinder и аналогах, у них нет достаточно вариантов выбрать партнеров в реальной жизни. Об этом рассказала психологиня, которая изучает семейную и парную психотерапию в США Марта Прыриз.

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Исследования показывают, что пары, которые познакомились онлайн, имеют схожий или даже более высокий уровень удовлетворения семейной жизнью, чем пары, которые встретились вживую.

Как работает приложение

Работа большинства приложений для знакомств проста: создаем профиль, добавляем фото и, по желанию, немножко информации о себе.

Если кто-то понравился – листаем вправо, если нет – влево. После этого повторяем до момента, когда находим интересную человека, или – пока не устанем.



Приложение Tinder / Фото HowTechIsMade

Что происходит с человеком, который проводит в приложениях несколько месяцев

Наличие многих вариантов потенциальных партнеров и нехватка времени уменьшает избирательность при принятии решений. А это значит, что со временем будем не в состоянии выделить, кто подходит, а кто нет.

Почему это происходит:

► Во-первых, человек уставший тысячами вариантов, которые предлагают приложения для знакомств.

► Во-вторых, нехватка времени подгонять принимать решение как можно быстрее. Значит, часто поспешно или неправильно.

Что изменили приложения для знакомств

Приложения для знакомств изменили реальные свидания. Если у человека полную рабочую неделю, то вечером час перед экраном смартфона может утомлять и восприниматься как дополнительная нагрузку.

Исследовательница Холли Вуд общалась с американскими мужчинами про свидания. Многие из них говорили ей: "Я так много уложиться в свидание, но не получаю результатов". Когда Холли уточняла: "А что именно вы делаете?", Мужчины возмущались: "Как? Я каждый день сижу часами в Tinder, разве этого мало?".

Холли Вуд рассказала, что для многих пользователей такие приложения заменили свидания вживую. Время, которое люди могли провести на свиданиях, они проводили, тыча пальцем в приложениях для знакомств. А потом часто так и не шли на встречи.

Ощущение одиночества и Tinder

В 2019 году в Огайо опрашивали студентов колледжей, которые чувствовали себя одинокими и тратили время на сидение в приложениях или сайтах для знакомств. Исследователи обнаружили, чем более одиноко чувствует себя человек, тем более настойчивой она будет в поисках партнера онлайн.

Люди в подавленном состоянии более остро реагируют на негативный опыт пользования приложениями или отсутствие совпадений там.

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Различий между мужчинами и женщинами исследовательская команда не нашла, то есть те и другие будут испытывать ощущение оторванности, отчуждения и еще более глубокое одиночество.

Поэтому, когда вы чувствуете себя одинокими и тянется к смартфону, чтобы зайти в приложение для знакомств и заглушить неприятные ощущения, то от этого станет только хуже.