За последние десятилетия ученые сделали много интересных открытий об отношениях. Эта информация поможет парам построить прочную и длительную романтическую связь.

Бывший может быть психопатом, если хочет остаться друзьями

Ученые из Оклендского университета в Мичигане обнаружили, что люди с нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией часто держат своих бывших в поле зрения для корыстных целей.

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Причинами поддержания связи может быть – необходимость контролировать бывшего партнера, стремление к постоянному сексуальному доступу, финансовая помощь. Отмечают, что особенно такие действия касаются мужчин.

Пары, которые разделяют домашние обязанности, живут лучше

Исследователи обнаружили, что пары, которые распределяли домашние обязанности, были более довольны своими отношениями, чем те, в которых делами занимался кто-то один.



Разделять домашние обязанности / Фото Freepik

Для мужчин развод может быть потенциально смертельным

Разведенные и холостые мужчины имеют более высокий уровень смертности, а также склонны к злоупотреблению психоактивными веществами и депрессии, чем женатые мужчины. Об этом сообщили ученые, опираясь на исследования.

Лучший возраст для вступления в брак

Риск разводов снижается, когда люди женятся в промежутке между подростковым возрастом и 30 годами. Затем он снова начинает расти. То есть если вы поженитесь после 32, шансы расстаться увеличатся на 5%.

Однако уровень разводов снижается частично еще и потому, что миллениалы реже женятся. Трудно расстаться, когда ты даже не женился.



Свадьба / Фото Bulgari Hotel

Мужские однополые пары остаются вместе дольше, чем гетеросексуальные

В 2018 году исследования Института Уильямса при Юридической школе UCLA, которое было посвящено изучению однополых и гетеросексуальных пар в течение 12 лет, показало, что в однополых мужских парах меньше шансов расстаться.

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Например, 29,3% пар "женщина – женщина", участвовавших в исследовании, расставались. Это в 2 раза чаще, чем у пар "мужчина – мужчина" (14,5%). В гетеросексуальных пар процент составлял 18,6%.