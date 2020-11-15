Бывшие отношения: как понять, что парень хочет все вернуть
Разрыв отношений преимущественно происходит не очень приятно, даже если удалось разойтись мирно. Однако их завершения вовсе не означает, что у одного из партнеров не осталось чувств.
Чтобы правильно решить такую ситуацию, нужно точно понимать, что именно бывший партнер чувствует. Издание Cosmo выяснило на что стоит обратить внимание.
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► Бывший пытается не потерять контакт
Это не обязательно может быть явное проявление чувств. Может комментарий в социальных сетях, реальное предложение помощи или просто смешная картинка с котом. Определенными действиями он напоминает о себе.
► Вызов определенной реакции
Любая реакция – это эмоции, которые свидетельствуют о неравнодушие. На самом деле "разлюбил" – это, если вы в одной комнате, а на душе у него штиль.
► Продолжает оправдывать ваш разрыв
Или искать причину. Это вовсе не означает, что за этим следует анализ, выводы и лучшая версия себя. Просто ему нравится копаться в теплых воспоминаниях и держаться за то, что когда-то было реальностью.
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► Делится важными планами
Речь не о поехать в отпуск, сходить на новый фильм или посетить концерт. Он решил уволиться или сменить квартиру, а может завести собаку? Речь о событиях, которые значительно повлияют на его жизнь и внутреннее состояние.
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