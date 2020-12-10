Решение жениться, разводиться или родить ребенка зависит от того, сделали ли так братья или сестры. Соответствующее исследование провели в Кельнском университете.

Для получения результата ученые проанализировали данные 4,521 человека. Соответствующие результаты научного исследования опубликовали на сайте ScienceDirect.

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Оказалось, что братья и сестры влияют на наш брак. Шансы вступить в брак растут после того, как брат или сестра поженятся. Это можно объяснить тем, что вместе с этим увеличивается давление семьи на холостого ребенка.

Ученые добавили, что подобные наблюдения о рождении ребенка или расторжения брака. Если брат или сестра родили ребенка или решили разойтись с партнером, то ваши риски – повышаются.

Если говорить о рисках рождения ребенка, то этот эффект является краткосрочным и достигает своего пика в течение первых 3 лет жизни племянника,

– сообщили исследователи.

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Главный автор исследования Зафер Буюккецеци заверил, исследования поддерживает идею того, что процесс формирования семьи взаимосвязано между братьями и сестрами.