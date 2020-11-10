То, как пары ведут себя на свадьбе, может предсказывать, насколько длительным будет их брак. Свадебные фотографы рассказали, какие факторы указывают на недолговечность отношений.

• Один из партнеров не хочет делать фото

Конечно, не все любят фотографироваться. Однако обычно человек понимает, что это важно для его партнера. Об этом рассказал фотограф из Лос-Анджелеса Роб Грир изданию Huffington Post.

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Он вспомнил, что в начале карьеры, когда приехал на одну свадьбу, жених сразу сказал: "Не направляй это дерьмо (фотокамеру) на меня сегодня".

"Это был тяжелый день. Через 3 месяца пара развелась. Я считаю, что понимать потребности своего партнера очень важно для брака. Например, фотографироваться, даже если ты это не очень любишь", – добавил Роб Грир.

• Более 20% гостей отказались посетить свадьбу

Считается, когда 10 – 15% приглашенных не могут прийти на свадьбу – это нормально. Однако, если есть более 20 – 25% отказов – это повод задуматься. Это означает, что по мнению родных и друзей, брак продлится недолго.



Гости на свадьбе / Фото charlierayphotography.com

"Я фотографировал свадьбы, где из 250 приглашенных пришло только 60 гостей. Пара спрашивала, не хочу ли я привести собственную жену и детей, ведь они всего заплатили. Недавно узнал, что пара разошлась", – вспомнил фотограф из Нью-Джерси Брайан Далида

• Все слишком натянуто

Не очень хороший знак, когда один из пары слишком старается позировать. Возможно, они хотят, чтобы все выглядело как в социальной сети. Рассказал свадебный фотограф из Аризоны Грейтчен Вейкман.

Но часто супруги просто не имеет собственного видения своих отношений. Иногда им просто не хватает настоящих эмоций и естественной связи,

– заявил Грейтчен Вейкма

"Они фокусируются не на собственной любви, а на снимке для социальных сетей", – добавил Вейкман.



Слишком вынужденно / Фото anakete.com

• Между гостями произошла стычка

"Свадебная драма – не лучший знак. Например, однажды мне позвонила невеста и сказала, что ей очень жаль, но свадьба отменена", – вспомнил фотограф из Мексики Матт Адкок.

Оказалось, что друг жениха имел секс с подружкой невесты, которая на самом деле замужем. Ребята очень перессорились и все превратилось в сплошной хаос.

• У пары разные взгляды на финансы

"Деньги – важный для брака вопрос и часто из-за него он и распадается. Так случилось с одной парой. После роскошной свадьбы на 150 гостей они развелись", – сообщил фотограф из Флориды Гарлос Дж. Осорио.

• Пара спорит во время фотосессии

"Я снял около тысячи свадеб и знаю, что когда пара все время спорит между собой, то со временем все только ухудшится", – пояснил фотограф Брайн Делия.

Иногда невесты говорят, что это только шутки, но каждая шутка имеет свою долю правды,

– сообщил Брайн Делия.

"Худший пример, когда невеста сказала моим коллегам: "С меня хватит поцелуев с ним". Жених ничего не ответил. И я подумал, что это начало конца", – добавил Делия.



Саркастические шутки / Фото Wedding Ideas Magazine

• Отношения построены исключительно на физической привлекательности

Фотограф из Мексики Соль Томарго отметил, что много раз встречался с парами, которые были просто поглощены друг другом, а потом расстались.

Соль Томарго вспомнил супругов, которые были молоды и привлекательны. Вечером они пригласили его в частную комнату для интимной фотосессии.

"Не было понятно, они хотят, чтобы я фотографировал их или присоединился к ним. Мне стало неловко, я вежливо отказался и поехал домой. Через год они развелись", – рассказал Соль Томарго.

• Пара почти не бывает вместе во время празднования

Большинство пар в восторге от празднования. Самое важное позади, поэтому можно расслабиться и потанцевать.

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"Если же кого-то одного на часы оставляют самого – это странно. Однажды я фотографировал празднования и имею только несколько фото, где пара вместе. Это не есть хорошо", – отметил фотограф Гретчен Вейкман.