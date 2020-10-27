Согласно закону супруги могут определять свои имущественные права, заключив для этого брачный договор. Соответствующие правовые нормы были закреплены еще в 1992 году, однако распространенной практикой в Украине не стали.

Одна из основных причин непопулярности брачного договора – недостаточная осведомленность украинцев о важных аспектах его заключения, незнание или непонимание сути и преимуществ. Об этом рассказала адвокат Таллинна Кравцова.

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Нельзя воспринимать брачный договор, как договоренность супругов в случае развода. Цель такого документа – эффективное управление имуществом, приобретенным во время брака, а также защита и дополнительная гарантия имущественных прав каждого из супругов.

Составить брачный договор могут и пары, которые только подали заявление о регистрации брака, и те, кто уже зарегистрированы. Продолжительность супружеской жизни не имеет значения: вы можете быть в браке несколько месяцев или много лет.



Брачный договор / Фото The Frisky

Лица, проживающие в гражданском браке, не могут заключить брачный договор. Этот документ регулирует исключительно имущественные права супругов.

Брачным договором могут быть предусмотрены следующие условия:

► Статус имущества, который был приобретен во время брака. Супруги могут договориться считать его общей долей собственности или личным имуществом каждого.

► Статус имущества, полученного одним из партнеров в подарок. В том числе и правовой статус свадебных презентов.

► Условия о передаче личного имущества одного из супругов в общее пользование семьи.

► Условия о содержании жены во время беременности и отпуска по уходу за ребенком (размер содержание, порядок его предоставления и прочее).



Содержание жены во время беременности / Фото Healthy Mamas for Happy Families

► Порядок раздела имущества в случае расторжения брака, перечень имущественных обязательств каждого из супругов.

► Условия о содержании жены и/или ребенка в случае расторжения брака, порядок и размер алиментов. Важно отметить, если в брачном договоре прописаны условия о выплате алиментов на ребенка и после развода муж не выполняет предусмотренных договором обязательств. Алименты могут взиматься на основании исполнительной надписи нотариуса, что значительно упрощает процесс.

► Условия по содержанию других членов семьи. Например, родителей, детей от предыдущих браков, нетрудоспособных родственников.

► В случае расторжения брака – договоренность о выезде из общего жилья того из супругов, кто вселился в него, условия и сроки.

Договоренность о жилье / Фото Curbed NY

► Любые другие аспекты, регулирующие имущественные права и обязанности супругов. Распространенный пример - обязанность вести учет расходов, отчитываться за потраченные общие деньги и прочее. Этот пункт сложнее проконтролировать.

Какие еще условия брачного договора

Законом предусмотрено, что условия брачного договора не могут уменьшать гарантированные права ребенка, а также ставить одну из сторон в явно невыгодное материальное положение (кому-то – все имущество, а кому-то – ничего).

В качестве примера, нельзя, чтобы мужчине остались и дом, и квартира, и машина, а жене гараж и долговые обязательства.

Также закон запрещает передавать в собственность одному из супругов имущество, право на которое подлежит государственной регистрации. Следует помнить, что личные отношения между мужем и женой брачным договором не регулируются.

Нотариальное оформление

Обязательным условием действительности такого документа является его надлежащая форма. Согласно закону он должен быть письменным и заверенным нотариально.

Для оформления брачного договора у нотариуса нужно иметь:

Паспорта супругов.

Свидетельство о браке или справка о подаче заявления в ЗАГС.

Документы, подтверждающие право собственности на имущество, если надо.

Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения, если супруги уже состоят в браке. В случае его заключения до свадьбы – в момент официальной регистрации брака.

Изменения в брачном договоре

Супруги в любое время вправе внести в документ изменения по общему согласию обеих сторон и заверить это нотариально.

Законом предусмотрена возможность в любой момент расторгнуть договор по взаимному согласию. Для этого также необходимо обратиться к нотариусу. В таком случае стороны могут сами определить, когда прекращаются их права и обязанности.

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Оформление брачного договора давно стало мировой практикой и широко применяется парами для минимизации возможных неприятных рисков, экономии собственного времени и нервов.