Драконы, чтобы справиться с шизофренией: впечатляющие рисунки художницы
Художница акварелью рисует сказочных драконов. Она объяснила, что так может справиться с вызовами, которые ей наносит шизофрения.
Девушка, которая известна как CarrieAnna, экспериментировала с различными методами рисования – масло, а также графический планшет. Об этом сообщило издание Украинская правда.
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"Мне больше нравится акварель, потому что хотелось почувствовать атмосферу старых научных иллюстраций", – рассказала девушка.
Смотрите фото: акварельные драконы художницы
Что известно о шизофрении
Это расстройство (или комплекс расстройств) личности психотического типа, во время которого происходит распад эмоциональных реакций и мыслительных процессов.
Симптомы:
- галлюцинации (наиболее характерные слуховые);
- замедленность мышления и движений;
- резкие эмоциональные перепады, неадекватная реакция на происходящее;
- трудности с концентрацией;
- иррациональные, навязчивые страхи и убеждения;
- бессвязная речь, быстрый переход от одной темы к другой, бредовые идеи;
- повышенная возбудимость, тревожность;
- погружение в себя, отстранение от внешнего мира, замкнутость;
- пренебрежение своими потребностями (неопрятный внешний вид, потеря аппетита).
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