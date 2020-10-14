Художница акварелью рисует сказочных драконов. Она объяснила, что так может справиться с вызовами, которые ей наносит шизофрения.

Девушка, которая известна как CarrieAnna, экспериментировала с различными методами рисования – масло, а также графический планшет. Об этом сообщило издание Украинская правда.

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"Мне больше нравится акварель, потому что хотелось почувствовать атмосферу старых научных иллюстраций", – рассказала девушка.

Смотрите фото: акварельные драконы художницы

Что известно о шизофрении

Это расстройство (или комплекс расстройств) личности психотического типа, во время которого происходит распад эмоциональных реакций и мыслительных процессов.

Симптомы: