На свадьбу Кристин Миллер из США захотела сама себе сделать букет невесты. Вместо роз она решила сорвать цветы, которые растут на них с будущим мужем участке.

Накануне церемонии Кристин Миллер вместе с подругами собрала дикие цветы для букета и декора свадьбы. Однако на утро лицо девушки опухло и покрылось сыпью из-за того, что растения оказались ядовитыми. Об этом сообщило издание News.com.au.

Интересно Откручены лампочки и перекрыта вода: какой необычный способ для примирения придумал муж

В Кристин поднялась температура и стали появляться сильные приступы тошноты. Тогда невеста еще и почувствовала, что начинает терять зрение. Девушке сложно было держать глаза открытыми, но также было больно их закрывать. Кристин срочно отвезли в больницу, где медики оказали невесте первую медицинскую помощь.



Реакция невесты на цветы / Скриншот с видео

Несмотря на страшную аллергическую реакцию, девушку привезли на свадьбу, чтобы она таки произошла. После того как влюбленные дали клятвы верности, Кристин снова отвезли в ближайшую больницу, где сделали несколько уколов.



Собранные цветы на свадьбу / Скриншот с видео

Затем вместе с мужем они снова отправились к гостям. Кристин провела весь вечер, стараясь не привлекать к себе внимания.

Читайте также Ни одного позирования или придуманной сцены: фотографы показали щемящие кадры со свадеб

Через неделю, когда пузырьки исчезли, молодые супруги устроили свадебную фотосессию, где Кристина уже была такой, какой мечтала пойти к алтарю.

Смотрите видео: день свадьбы пары