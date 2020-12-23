В Бразилии семья нашла мужчину, которого много лет считала мертвым. Все благодаря благотворительной стрижке в барбершопи.

Владелец магазина мужской одежды и барбершопа Алессандро Лобо увидел бездомного и предложил мужчине поесть, однако Жоау Коэльо Гимарес отказался. Об этом рассказали в издании Bored Panda.

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"Он пришел и мы спросили его, не голоден ли он, не хочет чего-то съесть. Он отказался и спросил, есть ли у нас бритва, чтобы он мог подстричь бороду", – вспомнил Алессандро Лобо.

Тогда у нас возникла идея. Все, кто были в магазине, решили помочь ему иначе, устроив день красоты,

– рассказал Алессандро Лобо.

Парикмахерская не только сделала ему прическу, подстригла бороду и вымыла, но и одела. Мужчине дали 3 рубашки, пару брюк, куртку и новую обувь.

Бизнесмен зафиксировал на фото трансформацию мужчины и распространил фото в соцсетях, чтобы призвать других делать добро и помогать тем, кто в этом нуждается.

Сообщение стал настолько вирусным, что фотографию попала и к родственникам Жоау Коэльо Гимареса, которые не видели его более 10 лет и думали, что мужчина умер. Сестра Гимареса сразу приехала в барбершоп, чтобы найти своего брата.

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"Они увидели фотографию и связались со мной, поскольку в Гимареса не было телефона или постоянного адреса. Сейчас Рождество, и я хотел показать, как мало нужно, чтобы изменить чью-то жизнь. Мы даже не представляли, что это будет иметь такие последствия", – добавил Алессандро Лобо.