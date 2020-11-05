Верховная Рада приняла законопроект о бесплатном питании детей, в которых один из родителей погиб, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Соответствующее решение поддержали 324 народных депутата. Об этом сообщили на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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Согласно действующему законодательству, бесплатным питания в учреждениях образования были обеспечены – пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, дети-сироты и лишенные родительской опеки, ученики с особыми потребностями, учащиеся из малообеспеченных семей и ученики 1 – 4 классов.

Теперь, те органы власти, которые имеют в подчинении государственные и коммунальные учебные заведения, должны обеспечивать бесплатным питанием детей, у кого один из родителей погиб, пропал без вести, защищая Украину.

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"Согласно законопроекту, дополнительная потребность для обеспечения у 2709 детей. Согласно этой статистики размер средств, который должны выделить на такое бесплатное питание, составляет около 10 467 576 гривен. У нас большая просьба к правительству включить эти цифры в состав государственного бюджета", – сказала во время обсуждения председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.