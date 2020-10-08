Когда иллюстратор и художник Джонни Куан пересматривал старые фото бабушки, то понял, что ее судьба стоит того, чтобы быть сюжетом кино или книги. Ко всем своим фотографий женщина относилась очень чутко и говорила, что позволит просмотреть их только после ее смерти.

Тереза ​​Люнг – так зовут бабушку Джонни Куан. Она была известной певицей в Шанхае. Об этом рассказал издание Bored Panda.

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Известно, что она пережила китайскую гражданскую войну, Вторую мировую и коммунистическую революцию.

Женщина пела в стиле Shidaiqu – микс китайской народной и джазовой американской музыки. Затем его запретили и назвали "желтой музыкой". В китайском языке "желтый" имеет также значение "порнографический".

Тогда бабушка начала петь в Гонконге, а позже в Сингапуре. В конце жизни жила в Сан-Франциско. Ее фото – это как кадры из старого, прекрасного фильма.

Смотрите фото, которые нашел внук Весы Люнг: