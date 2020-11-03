В Украине семьи, где только родители и дети, – довольно редкое явление. Большинство привыкло тесно общаться с бабушками и дедушками, у которых свои взгляды на воспитание.

Расхождения в принципах воспитания

Мама запрещает бегать по квартире, а бабушка разрешает. Скорее всего, непоседа встанет на сторону бабушки, если мнения взрослых противоречат друг другу. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.

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В таком случае между мамой и бабушкой зарождается конфликт, потому что родительский авторитет пошатнулся.

Что делать

Для начала стоит постараться понять друг друга. Было бы хорошо спросить бабушку, почему решение родителей ребенка она ставит под сомнение. Однако в дипломатии есть опасность в том, что переговоры могут не принести должного результата.

Тогда придется настаивать, что родители несут ответственность за ребенка. Именно поэтому последнее слово будет за ними.

Бабушка в роли мамы

Бабушки выполняют родительские обязанности в отношении своих внуков не от хорошей жизни. Так бывает, когда их формально взрослые дети остались незрелыми.

Но бывают исключения, когда бабушка считает себя "центром управления" молодой семьи. А также не принимает тот факт, что ее дети давно взрослые.

Что делать

Доказать способность нести ответственность за своего ребенка, можно не словами, а поступками.

Переехать в отдельное жилье, если до этого жили с родителями.

Отказаться от финансовой помощи молодой семье.

Отказаться от регулярной помощи с внуками.

Только так можно будет общаться на равных и четко очертить границы вмешательства бабушки и дедушки в процесс воспитания внуков.



Бабушка в роли мамы / Фото Metro

Тотальная критика

Опасность постоянной критики действий и решений родителей ребенка в том, что таким образом бабушка обесценивает их. При этом считает себя, как более опытного и мудрого члена семьи. Хотя мудрости в таком поведении крайне мало.

Но гораздо больше вреда, когда критика переходит в травлю: "Твоя мама не печет пирожки, не смотрит за тобой, не покупает конфеты". Ребенок дезориентирован: значит, его мама плохая?

Что делать

Чтобы не провоцировать конфликт, стоит показать бабушке, что ее забота и неравнодушие ценится и приветствуется. Возможно, что такой ход снизит ее желание критиковать всех и вся.

Если же критика желает настроить ребенка против родителей, придется на время дистанцироваться от токсичных родственников. Пауза в общении поможет им задуматься, стоит ли дальше заниматься подобным.

Манипуляции возрастом и здоровьем

"Умру, а вы и не узнаете" – обычная манипуляция пожилых людей. Они действительно страдают от одиночества, у них много свободного времени. Однако, если дети и внуки в силу разных обстоятельств приезжают редко, в ход идут манипуляции.

Кроме этого плохим здоровьем и возрастом бабушки могут аргументировать нежелание выполнять любую просьбу. Также это может быть попытка навязать свое мнение детям.

Что делать

Следует тщательно разобраться, действительно ли это манипуляция или у бабушки действительно что-то со здоровьем: предложить ей обследование, лечение, оздоровление. Если отказывается, не так уж и болит.

Кстати, причиной манипуляций возрастом и здоровьем могут быть еще неуправляемые внуки. С ним сложно общаться, они крушат дом и не дают покоя пожилому человеку. В этом случае надо заняться их воспитанием и как можно меньше просить бабушку выполнять роль няни.

Соперничество между бабушками

Если у ребенка полный комплект бабушек и дедушек, между ними может возникнуть соперничество. Борются они, конечно же, за внимание внуков.

Тщательно расспрашивают о подарках, которые вручила другая сторона.

Пытаются "перебить ставку", купив подарок дороже и лучше.

Расспрашивают, сколько времени внуки проводят с другими бабушкой и дедушкой.

Обижаются, если им уделили меньше внимания.

Что делать

Придется проявить чудеса дипломатии и попытаться примирить воинствующие стороны. Желательно равномерно распределить время, которое внуки проводят у бабушек и дедушек.

Что касается подарков, поездок и развлечений – здесь действует принцип "меньше знаешь – лучше спишь". Победить соперничество между бабушками поможет устойчивый нейтралитет и заверения, что внуки их любят одинаково сильно.



Любовь к внукам / Фото Mommybites

Помощь и упреки

Молодым родителям иногда приходится просить бабушек посидеть с внуками. Например, если мама выходит на работу, а в детский сад устроиться не получилось или ребенок часто болеет.

Если между родственниками хорошие отношения, то взаимопомощь приветствуется. Но бывает и так, что, предоставляя услугу, старшее поколение не упускает возможности вспомнить, как сильно они помогли.

Что делать

Детей мы рожаем не для бабушек, а для себя. Поэтому, если уж приходится обращаться к своим родителям с просьбой присмотреть за внуками, надо быть готовыми к какому сопротивлению.

Не у всех хватает смелости отказать собственным детям помощи. А выполнить их просьбу и делать это регулярно – хлопотно, трудно, не хочется. Так рождаются упреки. Выход из ситуации один – решить вопрос уходу за ребенком без участия бабушки.

Излишняя похвала и необъективность

Гордиться своим внуком и радоваться его успехам вполне нормально. Но некоторые бабушки или дедушки склонны сводить любое достижение ребенка перехваливать, преувеличивать победы и преуменьшать проступки.

Ребенок быстро привыкает к грубой лести и начинает не совсем адекватно воспринимать себя, появляется эгоцентризм, требовательность, истерики, если его псевдо достижения не были оценены по достоинству.



Излишняя похвала / Фото Miller Upshaw Family

Что делать

Требовать объективности от пожилых людей, которые нашли источник любви и положительных эмоций в своих внуков, бесполезно. Лучше постепенно охлаждать их пыл и сдерживать восхищение справедливыми комментариями: "Да, малыш молодец, но рисовать кашей на столе мы ему не разрешаем".

Если это не поможет, придется сконцентрировать усилия на ребенка: не допустить развития эгоцентризма и сформировать здоровую самооценку. Поможет принцип баланса – родители должны уравновешивать большое количество похвалы трезвыми оценками достижений ребенка.

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Шведский писатель Фредерик Бакман в одной из своих книг писал: "Если у тебя есть бабушка, считай, что за тобой целая армия". Не лишайте своего ребенка общения с бабушками и дедушками из-за противоречий, возникающих по вопросам воспитания. Любой конфликт можно решить мирно, если помнить, что вы не чужие люди.