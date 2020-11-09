Выбрав авторитарный стиль воспитания детей, нужно оценить все преимущества и недостатки этого метода. Кроме этого следует помнить, что некоторые воспитательные методы могут иметь результат не сразу, а через много лет.

Плюсы

Успехи в учебе

У строгих родителей дети всегда или почти всегда демонстрируют значительные достижения в учебе. Малышам просто не дают возможности заниматься чем-то другим. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.

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Даже если сначала дети бунтуют, пытаются найти время для отдыха, друзей и гаджетов, со временем они постепенно вовлекаются в активное обучение. При родительском контроле, конечно же.

Статистика Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) показывает, что самые выдающиеся результаты – у детей из стран Азии. Традиционный стиль воспитания у них – авторитарный, где приоритетным для ребенка считается обучения.



Авторитарный стиль воспитания / Фото Dreamstime.com

Уверенность в себе

Как ни парадоксально, но строгие родители воспитывают уверенных в себе людей. Если ребенка не сломают жесткие порядки и тотальный контроль дома, то все трудности и ограничения самостоятельной жизни будет воспринимать устойчивее.

Самоконтроль

Подавление своих желаний – первое, чему учатся дети строгих родителей. Они прекрасно умеют засыпать, когда спать совсем не хочется. Легко отказываются от тусовок с друзьями. Делают то, что от них ожидают, а не то, чего хочется на самом деле. Высокая степень самоконтроля понадобится им во взрослой жизни – в работе и воспитании собственных детей.

Ответственность

Дети строгих родителей способны о себе позаботиться, могут приготовить поесть, умеют ухаживать за одеждой, управлять карманными деньгами и следят за порядком в комнате. Этом они научились благодаря требовательности взрослых.



Ответственность / Фото Freepik

Авторитарные родители ставят детям задачи и контролируют их выполнение. Это помогает развивать ответственность за свои действия и их результат. Во взрослой жизни такой навык поможет избежать многих ошибок, принимать правильные и обоснованные решения, быть надежной и здравомыслящим человеком.

Минусы

Склонность к депрессиям

Дети, которые растут в атмосфере тотального контроля, чрезмерной требовательности и давлении со стороны родителей, более склонны к развитию психических расстройств.

Клинический психолог из США Лора Маркхем в своей книге "Мирные родители и счастливые дети" написала о том, что излишняя строгость матери или отца вызывает чувство одиночества у ребенка – ему самостоятельно нужно выстоять против давления взрослых.

Бунтарство

Чтобы не вызвать недовольство родителей, ребенок пытается вести себя так, как от него требуют, подавляя свои истинные порывы и желания.

Однако моментами мотивация быть послушным ослабевает и даже страх наказания не может остановить. Тогда наступает период бунта, который может быть как легким и иметь незначительные последствия, так и затяжным, масштабным.

Например, в виде побега, прекращение любых контактов с родными, раннего брака, беременности, пристрастия к алкоголю или наркотикам.

Замкнутость и консервативность

Живя в постоянных ограничениях, ребенок привыкает к тому, что от него ничего не зависит, все решают взрослые. Он теряет широту мышления, видит только навязанные пути, отказываясь от возможности жить так, как жили родители.

У такого человека присутствует эмоциональная отстраненность, поскольку опыта выражать свои чувства, делиться ими с окружающими в этом нет.

Агрессивность

Есть два вида агрессивного поведения – физическое и психологическое.

► Первое выражается в физическом воздействии на окружающих – удары, толчки.

► Второе – это моральное насилие в виде упреков, насмешек, язвительных комментариев.

Сторонники строгого воспитания часто используют методы агрессивного воздействия, чтобы добиться от детей полного послушания. Стоит ли удивляться, если спустя годы те демонстрируют отличное владение инструментами своих родителей.

Отчужденность

Во взрослой жизни дети авторитарных родителей редко общаются с семьей. Пока они маленькие, такая модель отношений кажется им безальтернативной. Однако, когда их жизненный опыт покажет, что бывает иначе, растущее внутри недовольство неизбежно выплеснется.



Отчужденность / Фото Youngisthan

Общение взрослых детей с авторитарными родителями или прекращается совсем, или носит формальный характер. Ни о какой духовной близости речи не идет, хотя при этом родные могут искренне любить друг друга, но в каком-то своем, специфическом смысле.

Искаженные взгляды на мир

Ребенок, воспитанный в строгости, черствый к эмоциям окружающих, отличается низким уровнем эмпатии. В его арсенале инструменты воздействия на людей основаны на страхе, давления, агрессии. Он не умеет выстраивать дружеские, любовные, доверительные отношения. Требует подчинения его правилам, а в случае отказа находится в истинном непонимании.

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Помните, что никогда не поздно изменить свой подход к воспитанию, если промежуточные результаты оказались не такими, как вы ожидали.