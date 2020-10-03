"Атлас красоты" – масштабный проект фотографа из Румынии Михаэлы Норок. С 2013 года она путешествует по миру и делает невероятные женские портреты, которые доказывают, что в настоящей красоты нет границ.

Побывав в более чем 50 странах, Михаэла изобразила огромное количество портретов, которые подчеркивают разнообразие красоты женщин со всего мира. Об этом она рассказывала на своей странице в Фейсбук.

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Когда Михаэла ожидала на появление своего первого ребенка, она начала рассуждать о матерях, с которыми она встречалась во время своих путешествий. Все эмоции она изобразила в кадрах, сняв портреты женщин с их детьми.

Ее работы демонстрируют глубокую связь и прекрасную близость между матерью и ребенком. Каждый кадр изображает теплоту и заботу, оставляя культурные и этнические различия в стороне, потому что материнская связь в любой точке мира выглядит одинаково.

Смотрите впечатляющие работы Михаэлы Норок: