Андре Тан раскрыл главный секрет воспитания единственной дочери
Дизайнер Андре Тан крайне редко поднимает тему воспитания своей дочери, взамен давая советы женщинам по выбору одежды. Но на днях он сделал исключение и рассказал, что делает для того, чтобы его София выросла гармоничным и счастливым человеком.
Секрет воспитания от Андре Тана
Своими мыслями Андре Тан поделился на инстаграм-странице, где за его жизнью следят около 250 тысяч человек. Дизайнер признался, что все комплексы и страхи закладываются в детстве. А потому крайне важно делать все для того, чтобы дети чувствовали себя в комфорте.
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По его словам, люди, которых воспитывали в советском обществе, являются очень скованными. И причиной этому является воспитание родителей, которые не хвалили детей, чтобы не сделать из них развращенных и недисциплинированных людей. И эта внутренняя несвобода влияет на жизнь уже взрослого человека.
"Все комплексы у нас заложены с детства, глупо это отрицать. Копать всегда надо именно там: и чем глубже, тем лучше. Вспомним СССР. Главное правило: хвали детей как можно меньше, ты же не хочешь, чтобы они выросли развращенные и высокомерные? Запуганные и с внутренней несвободой большинство современных людей – следствие такой ментальности. Разве может быть свободным тот, кто постоянно рвется что-то кому-то доказывать?" – отметил Андре Тан.
Поэтому в воспитании своей единственной дочери Софии дизайнер применет другую методику. Звездный папа не боится хвалить девочку даже при малейшем достижении и хочет, чтобы в будущем она имела особую жизненную гармонию, заложенную еще в детстве.
"Свою дочь Соню я хвалю постоянно. Даже если она нарисовала какую-то "кракозяблю", то я говорю ей, что это лучшая "кракозябля" в мире! По моему мнению, это правильно, ведь она достойна родительской любви и похвалы за любые заслуги. Только окруженный любовью и вниманием человек вырастет счастливой и гармоничной личностью. А я, в первую очередь хочу, чтобы моя Соня была счастлива!" – добавил он.
Что известно о дочери Андре Тана
София родилась в браке Андре Тана с дизайнером и бизнесвумен Алиной Харечко. Супруги воспитывают единственного ребенка без лишнего внимания общественности и прессы. Именно поэтому пара ни разу не осуществила светский выход с маленькой Софией и не показала в сети лицо ребенка.
Да и принципы воспитания, которые использует Андре Тан, отличаются от привычных. Так, дизайнер запрещает 4-летней Софии часами смотреть мультфильмы или играть с телефоном. Девочка может за завтраком несколько минут просмотреть ролик. Но у дочери Андре Тана есть большая библиотека детских книг, которые она уже сама может читать.
"Самое главное – ценности, которые ты прививаешь ребенку. Мы с Алиной договорились, что не даем Софии смотреть телевизор, она вообще не смотрит мультфильмы, только 20 минут утром во время завтрака. Весь мир она познает благодаря книгам. Я могу похвастаться огромной библиотекой детских книг, потому что каждый месяц я ей покупает около 30 новых изданий. Некоторые книги мы перечитываем по 4-5 раз, и я уже говорю: "Соня, ну опять эту книгу? Я уж ее наизусть знаю". Именно благодаря этому у нее замечательный язык", – рассказал Андре Тан.
Сейчас девочка ходит во французский детский сад. София выучила язык и немного говорит по-английски. А вот что касается профессии, то дочь Андре Тана не хочет продолжать дело звездных родителей: девочка мечтает стать авиаконструктором.