Дизайнер Андре Тан крайне редко поднимает тему воспитания своей дочери, взамен давая советы женщинам по выбору одежды. Но на днях он сделал исключение и рассказал, что делает для того, чтобы его София выросла гармоничным и счастливым человеком.

Секрет воспитания от Андре Тана

Своими мыслями Андре Тан поделился на инстаграм-странице, где за его жизнью следят около 250 тысяч человек. Дизайнер признался, что все комплексы и страхи закладываются в детстве. А потому крайне важно делать все для того, чтобы дети чувствовали себя в комфорте.

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По его словам, люди, которых воспитывали в советском обществе, являются очень скованными. И причиной этому является воспитание родителей, которые не хвалили детей, чтобы не сделать из них развращенных и недисциплинированных людей. И эта внутренняя несвобода влияет на жизнь уже взрослого человека.

"Все комплексы у нас заложены с детства, глупо это отрицать. Копать всегда надо именно там: и чем глубже, тем лучше. Вспомним СССР. Главное правило: хвали детей как можно меньше, ты же не хочешь, чтобы они выросли развращенные и высокомерные? Запуганные и с внутренней несвободой большинство современных людей – следствие такой ментальности. Разве может быть свободным тот, кто постоянно рвется что-то кому-то доказывать?" – отметил Андре Тан.

Поэтому в воспитании своей единственной дочери Софии дизайнер применет другую методику. Звездный папа не боится хвалить девочку даже при малейшем достижении и хочет, чтобы в будущем она имела особую жизненную гармонию, заложенную еще в детстве.

"Свою дочь Соню я хвалю постоянно. Даже если она нарисовала какую-то "кракозяблю", то я говорю ей, что это лучшая "кракозябля" в мире! По моему мнению, это правильно, ведь она достойна родительской любви и похвалы за любые заслуги. Только окруженный любовью и вниманием человек вырастет счастливой и гармоничной личностью. А я, в первую очередь хочу, чтобы моя Соня была счастлива!" – добавил он.

Что известно о дочери Андре Тана

София родилась в браке Андре Тана с дизайнером и бизнесвумен Алиной Харечко. Супруги воспитывают единственного ребенка без лишнего внимания общественности и прессы. Именно поэтому пара ни разу не осуществила светский выход с маленькой Софией и не показала в сети лицо ребенка.

Да и принципы воспитания, которые использует Андре Тан, отличаются от привычных. Так, дизайнер запрещает 4-летней Софии часами смотреть мультфильмы или играть с телефоном. Девочка может за завтраком несколько минут просмотреть ролик. Но у дочери Андре Тана есть большая библиотека детских книг, которые она уже сама может читать.

"Самое главное – ценности, которые ты прививаешь ребенку. Мы с Алиной договорились, что не даем Софии смотреть телевизор, она вообще не смотрит мультфильмы, только 20 минут утром во время завтрака. Весь мир она познает благодаря книгам. Я могу похвастаться огромной библиотекой детских книг, потому что каждый месяц я ей покупает около 30 новых изданий. Некоторые книги мы перечитываем по 4-5 раз, и я уже говорю: "Соня, ну опять эту книгу? Я уж ее наизусть знаю". Именно благодаря этому у нее замечательный язык", – рассказал Андре Тан.

Сейчас девочка ходит во французский детский сад. София выучила язык и немного говорит по-английски. А вот что касается профессии, то дочь Андре Тана не хочет продолжать дело звездных родителей: девочка мечтает стать авиаконструктором.