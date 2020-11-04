Аналитическое мышление является важным компонентом, которое дает возможность быстро и эффективно решать проблемы. Также помогает тщательно рассматривать определенную проблему с оценкой ее плюсов и минусов.

Благодаря аналитическому мышлению человек понимает суть явлений и событий, причинно-следственных отношений, видит составные части сложной проблемы, может сделать сравнительный анализ и выбрать оптимальное решение. Об этом сообщило издание "Освита нова".

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Способность к аналитическому мышлению используют, когда требуется разложить объемную информацию на отдельные "кусочки", понять ее суть и логику. Условно его можно назвать рациональным, логичным.

Аналитические способности в повседневной жизни помогут:

отличить второстепенное от главного;

найти сильные и слабые стороны жизненных ситуаций;

выявить возможности и ограничения;

принять решение, опершись на данные;

спроектировать свою деятельность в соответствии с целями.

Также не все видят различия между аналитическим и критическим мышлениями.

Благодаря критическому мышлению можно оценить, действительно состоялась или иное событие, в какой степени можно доверять полученной информации, определять ее полезность, помогает сформировать свое мнение или убеждения. Условно критическое мышление можно назвать оценочным.

Как развивать аналитическое мышление у детей через игры

► Квест

Одновременно это и возможность провести время вместе с семьей. Родители могут разработать квест для детей, или дети для родителей. Например, можно предложить разыскать свой подарок на день рождения.

Также можно воспользоваться квест-приложениями на смартфоне или посетить квест-комнату.

► Шифры, логические загадки, головоломки

Разгадывание шифров и перевод с одного языка на другой – замечательный тренажер аналитического мышления.

Например, можно воспользоваться кубиком Рубика или игрой "Двери" (Doors), в которой для перехода на следующий уровень нужно отгадать шифр.

► Настольные игры

Речь идет об играх, где игрокам необходимо тщательное обдумывать каждый свой следующий шаг с учетом действий других участников – шахматы, шашки, эрудит. В них можно играть в смартфоне.

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► ТРИЗ-задачи

Теория решения изобретательских задач – в этом типе упражнений нет одного правильного ответа.

Например: Жила пиявка. Все, что было вокруг нее было для нее пищей. А потом она съела весь мир. Что это за пиявка?