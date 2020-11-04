Аналитическое мышление: эффективные игры, которые помогут развить способности у детей
Аналитическое мышление является важным компонентом, которое дает возможность быстро и эффективно решать проблемы. Также помогает тщательно рассматривать определенную проблему с оценкой ее плюсов и минусов.
Благодаря аналитическому мышлению человек понимает суть явлений и событий, причинно-следственных отношений, видит составные части сложной проблемы, может сделать сравнительный анализ и выбрать оптимальное решение. Об этом сообщило издание "Освита нова".
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Способность к аналитическому мышлению используют, когда требуется разложить объемную информацию на отдельные "кусочки", понять ее суть и логику. Условно его можно назвать рациональным, логичным.
Аналитические способности в повседневной жизни помогут:
- отличить второстепенное от главного;
- найти сильные и слабые стороны жизненных ситуаций;
- выявить возможности и ограничения;
- принять решение, опершись на данные;
- спроектировать свою деятельность в соответствии с целями.
Также не все видят различия между аналитическим и критическим мышлениями.
Благодаря критическому мышлению можно оценить, действительно состоялась или иное событие, в какой степени можно доверять полученной информации, определять ее полезность, помогает сформировать свое мнение или убеждения. Условно критическое мышление можно назвать оценочным.
Как развивать аналитическое мышление у детей через игры
► Квест
Одновременно это и возможность провести время вместе с семьей. Родители могут разработать квест для детей, или дети для родителей. Например, можно предложить разыскать свой подарок на день рождения.
Также можно воспользоваться квест-приложениями на смартфоне или посетить квест-комнату.
► Шифры, логические загадки, головоломки
Разгадывание шифров и перевод с одного языка на другой – замечательный тренажер аналитического мышления.
Например, можно воспользоваться кубиком Рубика или игрой "Двери" (Doors), в которой для перехода на следующий уровень нужно отгадать шифр.
► Настольные игры
Речь идет об играх, где игрокам необходимо тщательное обдумывать каждый свой следующий шаг с учетом действий других участников – шахматы, шашки, эрудит. В них можно играть в смартфоне.
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► ТРИЗ-задачи
Теория решения изобретательских задач – в этом типе упражнений нет одного правильного ответа.
Например: Жила пиявка. Все, что было вокруг нее было для нее пищей. А потом она съела весь мир. Что это за пиявка?
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