В американском штата Массачусетс люди объединились, чтобы починить дом старушки. История этого благотворительного дела облетела все западные СМИ, а кадры покорили сеть.

Как сообщает CNN, 72-летняя Глория Скотт собрала все сбережения, чтобы вызвать на дом электрика. И именно это событие изменило будни пенсионерки.

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Джон Кинни увидел, в каких условиях живет старушка, и начал самостоятельно чинить ее дом. По словам мастера, весь потолок и чердак были запущены и едва сдерживали проливные дожди. Все могло обвалиться в любой момент, поэтому электрик сразу же приступил к работе.

Когда я зашел в дом, то сразу понял, что работы будет много. Серьезная поломка сантехники, в потолке – дыры, в которые уже залезают еноты,

– рассказал Джон Кинни.

Сначала мужчина сам приходил после своей рабочей смены и чинил дом, покупая все материалы за собственные средства. Коллеги Джона Кинни присоединились к нему и распространили информацию на весь город. Желающих помочь немощной пенсионерке стало так много, что работа начала продвигаться быстро.

"Я знал, что ей нужна помощь, и знал, что она об этом никого не попросит", – добавил мужчина.

В сети Джон Кинни организовал сбор средств, отметив: "Приятной старой женщине нужна ваша помощь". История волонтеров настолько понравилась людям, что уже на протяжении нескольких дней на ремонт дома Глории собрали более 100 тысяч долларов. Средства потратили на строительные материалы и оплату труда специалистов по строительству. За месяц в доме заменили всю электропроводку, водопровод, починили крышу, заменили окна, поставили изоляцию, создали веранду и даже обновили траву на заднем дворе.

Интересно, что волонтерская работа настолько понравилась Джону Кинни, что он создал движение "Гладиаторы Глории". Теперь мужчина призывает американцев не быть равнодушными и помогать одиноким пенсионерам улучшить свою жизнь. И речь не только о ремонтах, а об обычном общения.

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"Глория жила сама более 10 лет. Она так счастлива, у нее теперь есть новые друзья. Она готовит для нас обед, смеется, шутит. Это просто чудо. Она напоминает мне мою бабушку. Моя дочь и жена привязались к ней, поэтому на этом ремонте все не заканчивается. Глория – часть моей жизни", – добавил Джон Кинни.



Электрик починил дом пенсионерке / Фото Facebook / @ john.kinney.79