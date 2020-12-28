Акцент на килограммах и усталости: что никогда не стоит говорить молодой маме
После рождения ребенка у мамы может быть недосып, раздражительность и усталость. Поэтому лучше ее поддержать, а на говорить то, что может ее расстроить.
► "Ты выглядишь усталой"
Заботы по уходу за ребенком отнимают у женщины много энергии. Она может уставать и выглядеть далеко неидеально. Не стоит ей об этом напоминать. Об этом сообщили в издании "Мой ребенок".
Интересно Как разрушить самооценку ребенку: что родителям запрещено делать в процессе воспитания
► "Ты работаешь?"
Каждая мама работает круглосуточно й во все смены. А вместо денежного поощрения получает поцелуи и улыбки малыша.
► "Ты выглядишь как настоящая мама"
Эти слова огорчают особенно, когда их говорит близкая подруга, которая может выглядеть моложе, хотя вы одного возраста, быть стройнее и сделала успешную карьеру
Мама и ребенок / Фото Healthy Moms Toronto
► "Платье хорошо скрывает лишние килограммы"
Не нужно молодой маме напоминать о том, что она все еще не вернула свои прежние формы. Женщина и сама знает, что выглядит не идеально. Лучшим комплиментом будет: "Это платье тебе очень идет".
► "Был бы это мой ребенок, я бы..."
Такая фраза может вызвать раздражение и обиду. Она звучит как упрек и заставляет чувствовать себя плохой матерью. Например, лучше сказать: "А ты не хочешь попробовать сделать это иначе?".
► "Ты снова беременна?"
Эти слова равны фразе: "Ты опять поправилась?". Такие слова обидят молодую маму, а также может пострадать его самооценка.
► "Я бы не кормила этим ребенка"
Если мама позволяет съесть малышу кусочек шоколада или, например, вместо мяса иногда готовит на обед сосиски – это не преступление, а ее выбор. Современные женщины знают о вреде тех или иных продуктов. Возможно, из-за нехватки времени мама иногда кормит малыша не совсем правильно, но она об этом знает. Не нужно еще раз ей об этом напоминать, а тем более – обвинять.
Читайте также Как уложить ребенка спать: 5 хитростей, которые могут помочь родителям
► "Мой ребенок также ковырялся в носу"
Совсем не обязательно обращать внимание матери на вредные привычки ее малыша. Лучше сделать вид, что не заметили этого и пообщаться о другом.
Поделиться новостью