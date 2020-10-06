Обычно понятие "абьюз" ставят рядом с "домашним насилием", от которого по статистике чаще страдают женщины. Однако между этими явлениями нельзя ставить знак равенства. Эмоциональное насилие может исходить не только от любимых, но и от знакомых, начальников или коллег.

Абьюз – это форма психологического насилия. Он не затрагивает физически, а давит путем манипуляций, психологического давления и различных ухищрений. В буквальном смысле заставляет партнера сделать то, чего хочет сам. Об этом сообщил Teenergizer.

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Нужно помнить главное, что абьюзеру важно самоутвердиться через других людей. А моральное подавление – считается одним из самых страшных психологических приемов.

Согласно статистике, в отношениях между парнем и девушкой в ​​90% случаев абьюзером выступает именно мужская сторона. Ведь они имеют более устойчивую психику и превалируют в физической силе. Многие женщины часто не подозревают, что попали не в "прекрасного принца", а к беспринципного мужа-тирана.

Действия указывают на пребывание в абьюзивних отношениях:

► Постоянные проверки и недоверие со стороны партнера.

Существует тонкая грань между нормальными и абьюзивнимы отношениями. Постоянно списываться с партнером и рассказывать друг другу, чем занимаетесь, – это нормально.

Однако проблема, когда искренняя забота меняется тотальным контролем, когда партнер круглосуточно хочет знать, где и что делает его половинка. Распознать тенденцию к насилию очень легко: человек начинает чувствовать себя виноватой за свои действия.

► Изоляция от друзей и семьи

Одним из первых сигналов является, когда партнер пытается изолировать тебя от семьи, друзей или какого-то вида деятельности. Он может говорить, что они недостаточно хороши для тебя или у них неправильные взгляды на жизнь. Важно одно: после разрыва связей становится трудно обратиться за поддержкой.

► Обвинение в измене

В абьюзивних отношениях полно ревности. Абьюзеру легко представить, что партнер является неверным. Даже если нет никаких доказательств. Обвиняемый может изо всех сил убеждать, что романа на стороне нет, однако это добавляет только еще больше стресса в отношения.

► Постоянные сообщения и звонки

Абьюзер ожидает, что может дозвониться к партнеру в любой момент. Несколько пропущенных – получай обвинения в безответственности, проявлении неуважения или измене.



Абьюзивни отношения / Фото Behance

► Шейминг

В абьюзивних отношениях эмоциональный насильник будет постоянно стыдить своего партнера за все подряд: от внешнего вида и умственных способностей к людям, с которыми он общается. Так тиран усиливает свою власть над жертвой.

► Финансовые ограничения

Финансовое насилие может принимать множество форм. Абьюзер имеет возможность контролировать суммы, к которым имеет доступ партнер. В ход идет и ограничения карт, и количество часов, в течение которых можно работать.

► Требования объяснить, с кем ты проводишь время

Это еще один способ контроля, с помощью которого абьюзер заставляет партнера чувствовать себя виноватым, как он делает что-то неправильное.

► Газлайтинг

Распространенная форма эмоционального насилия, с помощью которой абьюзер убеждает партнера, он сходит с ума. Так жертва начинает ставить под сомнение собственное восприятие отношений. Вся цель газлайтингу заключается в том, чтобы сломать чуждо чувство реальности для последующего контроля.

► Измены

Абьюзеры могут намеренно изменять, чтобы потом обвинить в этом партнера и намеренно заставить чувствовать себя плохо. Или, чтобы продемонстрировать, какой он популярный среди других людей.



Измены / Фото Getty images

► Перенос вины на партнера

Кто-то может возразить и обвинять жертву в том, что на самом деле она манипулирует. Самый популярный метод – указать на то, что партнер что-то сделал "не так" и этим заставил принять соответствующие меры.

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В самые запущенные и радикальных проявлениях абьюз может присутствовать физическое насилие, требование интимных фото, паролей, шантаж самого партнера, его родных и близких. Самое сложное - выйти из таких отношений, отказавшись от мысли того, что ты можешь повлиять на человека или изменить его.

Главное в любых здоровых отношениях - это доверие, взаимопонимание и уважительное отношение друг к другу, личного пространства и времени, интересам и увлечениям. Не стоит забывать, что абьюз также бывает в дружеских и семейных отношениях.