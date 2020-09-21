Чем старше дети становятся, тем сложнее родителям заботиться об их безопасности. Поэтому психологи советуют с детства учить малышей правилам, которые в конечном итоге могут спасти их жизни.

В фейсбуке эксперты назвали 9 правил, которые необходимо рассказывать детям с детства.

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Говорить "нет" незнакомцам

Ребенок должен осознавать, что незнакомцам не нужно доверять. Даже в случаях, когда человек говорит, что ребенка попросили забрать его родители. Акцентируйте, что это обман, а потому стоит сразу убегать от незнакомого авто и не прельщаться на угощение.

Не доверять незнакомцам, даже если они знают имя ребенка

Часто родители пишут на рюкзаках или вещах имя ребенка. Если же злоумышленник увидит их, может использовать, чтобы вызвать доверие у малыша. Поэтому с детства учите отпрыска, что в любой ситуации родители предупредят его, если, например, кто-то из знакомых заберет малыша из школы. Кроме этого, можно создать собственный пароль на такие случаи.

Преступник и хороший человек выглядят одинаково

Объясняйте ребенку, что отличить плохого человека от хорошего не всегда можно. Поэтому даже если женщина обращается к малышу, чтобы его подвезти, нельзя ей доверять. И когда она говорит, что знает бабушку или дедушку, папу или маму, не нужно делать то, что она просит.

Кроме этого, научите ребенка обороняться в таких случаях. К примеру, бежать или привлечь внимание прохожих криками: "Помогите!" или "Отстаньте, я вас не знаю".



Правила безопасности для детей / Фото Baby Center

Девайсы с кнопкой тревоги

Стоит использовать современные технологии, чтобы знать, где находится ваш ребенок. Например, установите приложение, чтобы знать местонахождение телефона вашего потомка. Также можно приобрести девайсы, которые имеют кнопку тревоги. Это могут быть часы, медальон или брелок. При чрезвычайной ситуации ребенок должен нажать кнопку.

Пусть ребенок предупреждает куда и с кем идет

Стоит также объяснить, насколько важно, чтобы родители знали, где ребенок проводит время. Если школьник после учебы отдыхает с друзьями, пусть просто предупредит одного из родителей об этом.

Потерялся – стой на месте

В дошкольном возрасте дети могут быть невнимательными, отвлекаться или отходить от родителей. За секунды ребенка можно потерять в толпе, поэтому важно предупредить, как он должен действовать в этой ситуации. Для этого объясните, что малыш должен оставаться на месте, чтобы мама или папа его нашли. Кроме этого, он должен позвать вас.

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Не заходить в подъезд с незнакомцами

Приучите ребенка не ездить в лифте или идти в подъезде с незнакомыми людьми. Если же кто-то приглашает идти за ним, пусть малыш отвечает, что ждет родителей.

Мой дом – моя крепость

Если по каким-то причинам ребенок остался дома сам, подчеркните, что дверь открывать кому попало нельзя. Не стоит это делать, когда незнакомец называется соседом, электриком или полицейским. Ребенку стоит сразу позвонить к папе или маме.



В стрессовой ситуации ребенок должен звонить родителям / Фото Domestic Shelters

Секретов от родителей не существует

С детства делайте дружескую атмосферу с ребенком и объясняйте, что вы всегда готовы выслушать и помочь. Поэтому если малыша что-то напугало, было стыдно, обидно или больно – это все ребенок должен рассказать, не боясь, что его за это еще и накажут.

Кроме этого, психологи советуют говорить все эти правила безопасности без ярких жутких примеров или деталей. Перед походами в людные места следите за потомком и в случае необходимости повторите нужные правила поведения. И, возможно, именно эти учения когда-то смогут помочь ребенку не натворить глупостей или даже спасти жизнь.